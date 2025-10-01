Contributo Regione al Comune Montecarlo (LU) per Teatro dei Rassicurati

La soddisfazione del Presidente della Regione Toscana

Un contributo al Comune di Montecarlo in provincia di Lucca per il restauro del Teatro dell’Accademia dei Rassicurati è stato deliberato della Giunta regionale.

Il contributo straordinario a favore del Comune di Montecarlo porta a 500 mila euro la somma finale assegnata. Di questi 500 mila, infatti, 200 mila euro sono già stati liquidati: 120 mila per l’anno 2023, 80 mila per l’anno 2024.

A questi devono adesso essere adesso aggiunti 150 mila euro per il 2025 e altri 150 mila per il 2026 per un totale di euro 300 mila euro che, sommandosi ai 200 mila euro già erogati, innalzerà a 500 mila euro complessivi il contributo per l’esecuzione del restauro conservativo ed estetico del Teatro dell’Accademia dei Rassicurati di proprietà comunale.

Grande soddisfazione viene espressa dal presidente della Regione Toscana che evidenzia come il presente atto approvi lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Montecarlo, avente ad oggetto le modalità di erogazione delle risorse regionali disponibili su un apposito capitolo del bilancio regionale per le annualità 2025 e 2026.

Oggetto dell’intervento è l’adeguamento funzionale del Teatro dell’Accademia con vari lavori che hanno compreso un primo lotto relativo al restauro dei palchetti, mentre con il presente lotto sono previste la revisione degli intonaci interni dei palchetti con la riproposizione dell’apparato decorativo rinvenuto, già eseguito su tre palchetti del primo ordine, l’adeguamento delle strutture sceniche, la sostituzione di alcuni arredi, l’insonorizzazione della parete di confine con un’altra proprietà, il trattamento delle pavimentazione e delle scale e la sistemazione dell’impianto luci e voce.

Per portare a compimento l’opera di restauro, dunque, si rendono adesso necessari una serie di interventi, tra cui la sostituzione degli arredi e in particolare le sedute della platea, l’adeguamento degli impianti audio, antincendio e di illuminazione, la sostituzione delle strutture sceniche, nonché interventi di insonorizzazione delle pareti.

Oltre a questo, poi, si procederà a restaurare gli interni attraverso trattamenti speciali per i pavimenti, restaurare ed effettuare la coloritura interna dei palchetti, lasciando intatte le decorazioni presenti, in modo da restituire alla cittadinanza di Montecarlo e più in generale agli appassionati del teatro il palcoscenico dell’Accademia dei Rassicurati.

Le risorse di fonte regionale, pari a complessivi 300 mila euro a valere sulle annualità 2025 e 2026, saranno erogate dalla Regione Toscana nel seguente modo: 150 mila a fronte della presentazione del verbale di consegna dei lavori entro il 31 dicembre prossimo; 150 mila euro dopo la presentazione della rendicontazione completa della spesa sostenuta, per l’importo finanziato pari a 300 mila euro, entro il 31 dicembre 2026.