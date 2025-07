Contrasto fauna selvatica: Coldiretti Caserta in Regione a fine mese

Incontro fissato per il 30 luglio

Riceviamo e pubblichiamo.

Fauna selvatica: si passa all’azione. L’Assessore all’agricoltura Nicola Caputo, accoglie la richiesta di Coldiretti Caserta e convoca un incontro per il giorno 30 luglio alle ore 11:00 negli uffici del Centro Direzionale avente come oggetto la criticità della caccia di selezione riscontrate nella provincia di Caserta.

Oltre alla Coldiretti Caserta, prenderanno parte all’incontro anche i responsabili del servizio veterinario dell’ASL di Caserta e gli UOD Caccia, Pesca, Acquacultura, Zootecnia e Benessere Animale della Regione stessa.

Un incontro diventato indispensabile all’indomani della sospensione della caccia di selezione nell’ATC di Caserta e per le significative difficoltà operative riscontrate anche nelle altre province della Regione Campania.

La presenza di cinghiali in Campania sta diventando un problema sempre più grave, con impatti sia sull’agricoltura che sulla sicurezza dei cittadini. L’aumento della popolazione di cinghiali, favorito anche dalla presenza di aree rurali e urbane non presidiate, ha portato a segnalazioni di branchi che si avvicinano alle case e causano danni alle colture.

Coldiretti Caserta auspica che dall’indomani dell’incontro si cominci a muoversi nella direzione giusta per frenare questo pericolo per l’agricoltura e per i cittadini.