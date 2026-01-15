Contrasto al contrabbando: Polizia Locale Napoli arresta un uomo

Sequestrati oltre 20 kg di tabacchi lavorati esteri. Il soggetto è stato condannato a 10 mesi di reclusione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Continua senza sosta l’attività della Polizia Locale di Napoli per la tutela della legalità e della sicurezza urbana nelle zone a ridosso dello scalo ferroviario.

Nel corso di un’operazione di controllo mirata in via Milano, nei pressi della Stazione Centrale, il personale della Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali ha tratto in arresto un individuo dedito al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, TLE.

L’operazione e l’inseguimento

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre trasportava un ingente quantitativo di sigarette, per un peso complessivo superiore ai 20 chilogrammi. Alla vista delle divise, il soggetto ha tentato una fuga repentina nel tentativo di trovare rifugio all’interno di uno stabile della stessa via, dove è risultato alloggiare.

La prontezza degli operatori ha permesso di rintracciare e bloccare l’uomo all’interno dell’edificio prima che potesse far perdere le proprie tracce.

Provvedimenti giudiziari

Il materiale illecito è stato posto sotto sequestro, mentre il fermato è stato condotto presso gli uffici competenti e successivamente trasferito nelle camere di sicurezza della Questura Centrale.

Il procedimento penale è stato incardinato per la violazione dell’art. 84 del D.Lgs. n. 141 del 2024, che disciplina e sanziona la detenzione e il trasporto di tabacchi in assenza di autorizzazioni e del pagamento dei diritti erariali.

In data odierna, all’esito del giudizio con rito direttissimo, l’Autorità Giudiziaria ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato, condannandolo a dieci mesi di reclusione, pena sospesa.