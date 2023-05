Continuano iscrizioni per la Terza edizione del ‘Premio Corto Flegreo’

Riceviamo e pubblichiamo.

Continuano le iscrizioni per l’attesa Terza Edizione di ‘Premio Corto Flegreo’, il concorso di cortometraggi da ambientare nei Campi Flegrei.

Archiviato lo straordinario successo degli anni precedenti, per il 2023, l’interessante e ambito contest gode del patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli, del partenariato con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e del Parco Regionale dei Campi Flegrei, nonché del patrocinio dei Comuni Flegrei disposti ad offrire gratuitamente l’accesso a location uniche e suggestive.

Tra queste, i siti archeologici e naturalistici della terra flegrea, pronti a trasformarsi in magici ed esclusivi set cinematografici per girare tutte o alcune scene dei lavori in gara.

Il termine per le iscrizioni è fissato per il 30 giugno, mentre la data ultima per presentare il proprio cortometraggio è il 1° settembre.

Informazioni, notizie, bando e domanda di iscrizione sono sul sito: www.cortoflegreo.it.

Ha detto, l’Avvocato Maria Grazia Siciliano, Presidente di Liberass APS, ideatrice, organizzatrice e coordinatrice del Festival:

Per questa terza edizione vi sono due grandi novità: La prima è relativa al concorso ‘I Cortissimi’, con i video partecipanti realizzati anche tramite smartphone, della durata di tre minuti e che devono avere due opzioni come Tema: il Mistero e il Terremoto.

La seconda novità, invece, riguarda l’invito rivolto ai concorrenti fuori Regione, che saranno ospitati, in formula B&B, per girare le scene del loro cortometraggio, grazie al protocollo di intesa con Campi Flegrei Active. Ancora, per questa terza edizione, il ‘Premio Corto Flegreo’ si arricchisce e, oltre a premiare i vincitori delle varie sezioni, di cui una nata in sinergia con la UNICEF Campania, ha deciso di riservare, come ulteriore premio, un’opera realizzata dall’artista Cinzia Bevilacqua, ad un personaggio del mondo del cinema particolarmente distintosi per la sua sensibilità verso la regione Campania e/o il Meridione.

Sono davvero orgogliosa ed entusiasta del successo che questo progetto, nato dall’amore per il cinema e per la mia Terra, continua ad ottenere. In particolare, sono felice per l’impegno e la partecipazione degli artisti, dei registi, per lo più ragazzi, che hanno voglia e coraggio di mettersi alla prova ponendo il loro talento e la loro creatività al servizio della valorizzazione dei Campi Flegrei.

Ringrazio di cuore chi mi aiuta, affianca, collabora e chi crede e investe su e con noi per concretizzare il mio sogno: il ‘Red Carpet dei Campi Flegrei’.

Un ringraziamento doveroso va al Parco Archeologico e al Parco Regionale dei Campi Flegrei, ai comuni e soprattutto al mio Comune, Pozzuoli, in quanto da subito l’Amministrazione ha saputo apprezzare, incoraggiare e sostenere ‘Premio Corto Flegreo’.