Consorzio di Bonifica Toscana Nord: intervento strategico sul Carrione

Demolita la briglia e ridisegnata la sagoma dell’alveo

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord è intervenuto in questi giorni sul torrente Carrione, in un tratto a ridosso del centro storico di Carrara, per un’operazione complessa e necessaria alla sicurezza del corso d’acqua.

L’intervento è stato realizzato in sinergia con il Genio Civile Toscana Nord, che si è avvalso delle squadre consortili per eseguire un’opera considerata strategica.

La lavorazione ha previsto la demolizione di una briglia che, nel tempo, aveva finito per costituire un ostacolo al normale deflusso delle acque.

La sua presenza contribuiva a rallentare la corrente, favorire l’accumulo di sedimenti e ridurre la capacità idraulica del tratto, un tema particolarmente sensibile per il Carrione, corso d’acqua che negli anni ha mostrato criticità significative durante gli eventi di piena.

Contestualmente, è stata ridisegnata la sagoma dell’alveo, così da restituire al torrente una geometria più efficiente e coerente con le esigenze di deflusso. L’operazione ha permesso di eliminare restringimenti e dislivelli che potevano ostacolare il passaggio delle portate più elevate.

Il Presidente Dino Sodini sottolinea:

Questi interventi si inseriscono nel quadro più ampio delle azioni di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del Carrione, oggetto negli ultimi anni di studi approfonditi da parte della Regione Toscana e dell’Università di Genova e su cui come Consorzio di Bonifica effettuiamo diversi interventi di manutenzione ordinaria. Le analisi hanno evidenziato come la capacità dell’alveo, soprattutto nei tratti urbani e vallivi, sia un elemento determinante per prevenire esondazioni, come quelle che in passato hanno colpito Marina di Carrara e le aree produttive limitrofe. Sul Carrione, in particolare, prevediamo interventi per circa 100mila euro di manutenzione ordinaria per quasi 20 chilometri lineari lungo sponde e argini, suddivisi in due periodi dell’anno fra primavera e autunno.

L’intervento appena concluso contribuisce dunque a migliorare la funzionalità idraulica del torrente in un tratto particolarmente delicato, riducendo la possibilità di accumuli e innalzamenti del livello d’acqua durante le piogge più intense.