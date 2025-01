Consorzi di Bonifica, 12 anni da riforma toscana: impegno della Regione

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A dodici anni di distanza dalla loro nascita, i Consorzi di Bonifica e Irrigazione della Toscana hanno conquistato un ruolo strategico sia sul fronte della difesa del suolo che sul fronte della distribuzione collettiva dell’acqua alle imprese agricole.

Il risultato si può riassumere in pochi grandi numeri.

Nel giorno dell’operazione promossa da ANBI nazionale in tutte le regioni della penisola, la Toscana rivendica l’importanza della riorganizzazione della materia introdotta dalla legge regionale 79/2012, entrata in vigore nel 2014.

Attraverso di essa, la Regione Toscana ha razionalizzato il sistema, superando la frammentazione delle competenze e affidando unicamente ai Consorzi di Bonifica, ridotti da 13 a 6, la gestione dei corsi d’acqua e l’irrigazione.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani, intervenuto all’evento di ANBI Toscana, che ha fatto il punto a dodici anni dalla riforma, ha detto:

Oggi le competenze dei Consorzi vanno ben oltre quelle designate dalla legge del 2012: sono enti di sussidiaria cogestione della Regione Toscana nell’ambito della bonifica, della difesa suolo e dell’assetto agricolo.

Abbiamo davanti una stagione che aprirà a un surplus di competenze e azioni affidate ai Consorzi.

Una delle priorità è costituire un tavolo di lavoro per la semplificazione amministrativa: i Consorzi per la Regione non sono un soggetto un terzo ma un organismo che opera per il bene generale e sicuramente è interesse di tutti non aggiungere burocrazia alla burocrazia.

Lavoreremo per le richieste che quest’oggi sono state presentate: per integrare le loro competenze con alcune di valenza ambientale e per operare le giuste variazioni a livello legislativo perché si avverta la loro già fondamentale presenza nel sistema di Protezione Civile, di cui i Consorzi sono già parte integrante.

L’obiettivo è anche quello di attribuire loro un sempre maggiore peso in tema di coprogettazione e coprogrammazione.

In sintesi, i Consorzi saranno sempre più protagonisti dello sviluppo e della crescita sostenibile, del mondo agricolo, della difesa suolo e della Protezione Civile, in una Toscana che in questo contesto di trasformazioni climatiche deve attrezzarsi sempre più.