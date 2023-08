Consorzi Bonifica toscani, 500mila euro per invasi e reti irrigue

Saccardi: ‘Occorre prepararci a condizioni climatiche che tenderanno ad essere ricorrenti negli anni a venire’

La Regione ha approvato il sostegno economico alla progettazione definitiva ed esecutiva fatta dai Consorzi di Bonifica di una serie di interventi su invasi e reti irrigue a favore dell’agricoltura toscana.

Per fronteggiare l’emergenza siccità che si è verificata nel 2022, la Legge di stabilità per l’anno 2023 ha infatti autorizzato l’erogazione di un contributo, fino a un massimo di 500.000 euro a favore dei Consorzi di Bonifica, per realizzare opere utili a potenziare lo stoccaggio di acqua e la sua distribuzione.

Per rendere compatibile l’attuazione delle attività di progettazione con i tempi di erogazione del contributo, sono state introdotte nuove modalità individuando gli interventi da finanziare e la relativa ripartizione del contributo da erogare, nonché l’individuazione delle modalità tecniche e attuative e di erogazione e rendicontazione.

Ha detto la Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi: