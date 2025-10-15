Consolidate le sponde del Rio Quinto a Porcari (LU)

Realizzato un rivestimento che permette di stabilizzare le strutture e contrastare l’azione erosiva dell’acqua

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha completato un importante intervento di riduzione del rischio idraulico sul Rio Quinto, nel comune di Porcari (LU), in corrispondenza del punto in cui il corso d’acqua si interseca con la Fossa Nera.

In questo tratto, i due corsi d’acqua si “incontrano” grazie a un sifone idraulico, realizzato attraverso uno scatolare che consente alla Fossa Nera di passare sotto al Rio Quinto.

Negli ultimi mesi, si erano verificati cedimenti lungo l’alveo del Rio Quinto, causati da infiltrazioni che avevano compromesso la stabilità delle sponde e aumentato il rischio di erosione e ostruzione del deflusso.

Per prevenire ulteriori danni e garantire la funzionalità idraulica del tratto, il Consorzio è intervenuto con un’opera mirata di consolidamento.

L’intervento ha previsto il rivestimento dell’alveo e delle sponde attraverso il posizionamento di massi, opportunamente intasati con conglomerato cementizio, una tecnica che consente di stabilizzare le strutture e contrastare l’azione erosiva dell’acqua.

L’obiettivo è stato quello di migliorare la sicurezza del tratto, preservare la funzionalità del sifone e ridurre il rischio idraulico per l’area circostante.

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord conferma così il proprio impegno costante nella manutenzione e tutela dei corsi d’acqua, con interventi puntuali che mirano a proteggere il territorio e garantire la sicurezza idraulica per cittadini, infrastrutture e ambiente.