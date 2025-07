Consiglio regionale Lombardia: Sessione di Bilancio dal 22 luglio 2025

All’esame dell’Aula il Rendiconto 2024 e l’Assestamento di Bilancio. Al termine il Consiglio regionale si riunirà nuovamente in seduta ordinaria

Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ha convocato il Consiglio regionale per la Sessione di Bilancio nei giorni martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 luglio dalle ore 10:00 alle ore 24:00 per la discussione e l’esame del Rendiconto generale 2024 e dell’Assestamento di Bilancio 2025/2027 della Regione.

Il risultato di amministrazione a fine 2024 attesta una sensibile riduzione dell’indebitamento, passato da una previsione negativa di 2,7 miliardi a 1,881 miliardi.

Nella relazione di accompagnamento si evidenzia il giudizio di rating da parte di Moody’s al livello BAA2 con Outlook negativo, valutazione al di sopra del rating sovrano e perciò

caso eccezionale a livello mondiale.

Al risultato, si precisa, contribuiscono una governance forte

con risultati finanziari equilibrati e buone prestazioni del sistema sanitario

la larga e ricca base economica del territorio, la capacità di spesa per investimenti tramite fondi europei e nazionali e infine l’onere del debito molto basso e la forte liquidità.

La situazione di bilancio rendicontata a fine 2024 è alla base della manovra di assestamento, prevista dal secondo progetto di legge in discussione, che si riferisce a una rimodulazione nel triennio 2025/27 delle spese correnti e di investimento

in funzione delle nuove priorità programmatiche.

Principi guida sono la

massima prudenzialità nella formulazione delle previsioni

e il mantenimento del livello di spesa corrente.

Tra le voci più significative dell’Assestamento con effetti già sull’annualità 2025 si segnalano gli stanziamenti ai capitoli Trasporti e mobilità, + 35 milioni di euro, Agricoltura, + 24 milioni, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, + 6,5 milioni.

Sempre in riferimento all’annualità 2025 vengono stanziati 5 milioni per far fronte a eventuali interventi in seguito a calamità naturali e 3,75 milioni in più di spesa sanitaria corrente per la fornitura di dispositivi odontoiatrici ai pazienti oncologici e ai pazienti sottoposti a interventi maxillo-facciali, complessivamente però gli investimenti in ambito sanitario vengono incrementati di 300 milioni.

A cinque interventi strategici di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di itinerari stradali della Provincia di Pavia vengono destinati 1,730 milioni di euro nel 2025, oltre ad altre risorse per le annualità successive.

Inoltre, come previsto da una Risoluzione approvata dal Consiglio regionale, vengono elevate le percentuali massime di contributi ai Comuni destinatari di beni confiscati alla criminalità organizzata e da riqualificare.

Relatore dei due progetti di legge è il Presidente della Commissione Bilancio Davide Caparini, Lega.

Su entrambi i provvedimenti sono già stati depositati complessivamente circa 8mila emendamenti e quasi 200 ordini del giorno.

Al termine della Sessione di Bilancio, il Consiglio regionale sarà nuovamente convocato in seduta ordinaria.