Consiglio regionale Lombardia: seduta straordinaria 4 giugno 2026

All’ordine del giorno il dibattito sulla carenza di personale infermieristico e sulla strategia energetica regionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Seduta straordinaria di Consiglio regionale quella convocata dal Presidente Federico Romani nella giornata di giovedì 4 giugno alle ore 10:00: all’ordine del giorno il dibattito in merito alla carenza di personale infermieristico e il dibattito in merito alla strategia energetica regionale.

Il primo dibattito, quello in merito alla carenza di personale infermieristico, è stato sollecitato da numerosi Consiglieri dei gruppi di minoranza, prima firmataria Lisa Noja, Italia Viva, e chiede in particolare all’Assessore Guido Bertolaso di fornire chiarimenti e aggiornamenti sulle azioni intraprese da Regione Lombardia per sopperire a tale carenza (vedi in allegato la richiesta di convocazione straordinaria presentata in proposito).

Il secondo dibattito, quello in merito alla strategia energetica regionale, è stato sollecitato anch’esso da numerosi Consiglieri dei gruppi di minoranza e vede come prima firmataria Miriam Cominelli, PD: nella richiesta (vedi allegato) si evidenzia la necessità di offrire al Consiglio regionale un quadro completo delle iniziative in corso sul tema e di assicurare un confronto istituzionale adeguato alla strategia energetica regionale

ivi compreso il ruolo del Programma regionale per l’energia, ambiente e clima.

All’inizio dei lavori, prima dell’avvio dei due dibattiti, il parlamento regionale sarà chiamato ad approvare il nuovo ‘Testo Unico degli interventi regionali per l’inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura’ che riunisce e coordina in un unico quadro normativo le principali disposizioni regionali in materia, relatore Matteo Forte, FdI.

Richiesta seduta straordinaria energia e varie

Richiesta seduta straordinaria infermieri