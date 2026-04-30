Consiglio regionale Lombardia: seduta 5 maggio 2026

All’ordine del giorno le proposte di deliberazione sul rinnovo delle Commissioni permanenti e speciali e la discussione e il voto su nove mozioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha convocato la seduta d’Aula per martedì 5 maggio alle ore 10:00, dedicata agli atti di indirizzo.

In apertura è previsto il voto sulle proposte di Deliberazione di Consiglio:

– per il rinnovo delle Commissioni permanenti, relatore Giacomo Cosentino, Lombardia Ideale;

– per il rinnovo delle Commissioni speciali e per l’istituzione della Commissione speciale ‘Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’, relatore Jacopo Scandella, PD;

– per la nomina di un Consigliere regionale nel Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione, in sostituzione di componente dimissionario, relatore Jacopo Scandella, PD.

A seguire il question time con interrogazioni e interpellanze a risposta immediata.

La seduta proseguirà con la discussione e il voto di nove mozioni sui seguenti temi:

– ‘Ritiro o sospensione dell’attuazione della sperimentazione ‘Leva civica lombarda senior”, prima firmataria Michela Palestra, Patto Civico;

– ‘Condanna degli episodi di intolleranza, antisemitismo e violenza verificatisi in occasione delle manifestazioni del 25 aprile 2026’, primo firmatario Christian Garavaglia, Fratelli d’Italia;

– ‘Sostegno alla candidatura della città di Cremona a ‘Capitale italiana della Cultura 2029”, primo firmatario Marcello Ventura, Fratelli d’Italia;

– ‘Iniziative per il miglioramento delle attività della Rete Regionale dei Centri per la Prevenzione, Diagnosi e Cura del Piede Diabetico e revisione dei rimborsi dei DRG correlati, anche ai fini della sostenibilità nell’utilizzo di device e tecniche chirurgiche finalizzate alla prevenzione delle amputazioni maggiori’, prima firmataria Marisa Cesana, Forza Italia;

– ‘Ripristino delle agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico per gli invalidi civili tra il 67% e il 99%, senza limiti d’età’, primo firmatario Luigi Ponti, PD;

– ‘Impatti della Zona Logistica Semplificata nella zona dell’Adda Martesana e sul Parco Agricolo Sud Milano’, primo firmatario Simone Negri, PD;

– ‘Completamento della trasversale ferroviaria alpina (AlpTransit) con il potenziamento delle linee di accesso alle gallerie di base del Lötschberg, del Gottardo e del Ceneri, quale parte integrante del corridoio Mare del Nord – Reno – Mediterraneo’, primo firmatario Giovanni Malanchini, Lega;

– ‘Riqualificazione degli stabili di via Lulli e via Porpora di proprietà di ALER Milano’, primo firmatario Onorio Rosati, AVS;

– ‘Sostegno alla contrattazione territoriale e di secondo livello per il rafforzamento dell’occupazione stabile e qualificata in Lombardia’, prima firmataria Chiara Valcepina, Fratelli d’Italia.

Mozioni

Interrogazioni

Interpellanze