Consiglio regionale Lombardia: seduta 3 marzo 2026

Seduta dedicata agli atti di indirizzo
Seduta di Consiglio regionale dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani per martedì 3 marzo alle ore 10.
La seduta sarà aperta dal question time con interrogazioni e interpellanze a risposta immediata.
L’ordine del giorno prevede quindi l’esame e la discussione di alcune mozioni sui seguenti temi:
• revisione strutturale e gestionale delle Residenze Sanitarie Assistenziali, RSA: sostenibilità, qualità delle cure, equità, valorizzazione del settore ‘non profit’, ‘rette Alzheimer’, Frisl, primo firmatario Davide Casati, PD;
• iniziative regionali per la prevenzione e il contrasto di diabete, obesità e per la promozione di corretti stili di vita, prima firmataria Silvia Scurati, Lega;
• istituzione della giornata regionale del rispetto, prima firmataria Chiara Valcepina, FdI;
• sostegno al principio del consenso libero, attuale ed esplicito nella definizione dei reati di violenza sessuale, prima firmataria Paola Bocci, PD;
• verifica delle modalità di accesso alle ZTL e alle aree pedonali controllate da dissuasori mobili, pilomat, per i titolari di Contrassegno Unificato Disabili Europeo, CUDE, nei Comuni capoluogo lombardi e interventi per la rimozione di pratiche discriminatorie, prima firmataria Alessandra Cappellari, Lega;
• transizione degli allevamenti intensivi ad allevamenti senza gabbie, prima firmataria Paola Pollini, M5Stelle;
• adeguata disponibilità di parcheggi per automobili presso le stazioni ferroviarie e i punti di intermodalità per mezzi pubblici di trasporto, primo firmatario Jacopo Dozio, Forza Italia;
• interventi volti a garantire la gratuità del raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, nota come ‘Corda Molle’, primo firmatario Massimo Vizzardi, Gruppo Misto;
• rafforzamento delle politiche regionali di prevenzione e vaccinazione contro il Papillomavirus, HPV, prima firmataria Martina Sassoli, Lombardia Migliore.
A conclusione di seduta l’Assemblea regionale sarà chiamata a nominare il revisore dell’Ambito territoriale di caccia, ATC, ‘3 Mantova’, in sostituzione di dimissionario.