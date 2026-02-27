Home Lombardia Verbania Consiglio regionale Lombardia: seduta 3 marzo 2026

Consiglio regionale Lombardia: seduta 3 marzo 2026

Di
Redazione
-
Consiglio regionale Lombardia

Seduta dedicata agli atti di indirizzo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Seduta di Consiglio regionale dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani per martedì 3 marzo alle ore 10.

La seduta sarà aperta dal question time con interrogazioni e interpellanze a risposta immediata.

L’ordine del giorno prevede quindi l’esame e la discussione di alcune mozioni sui seguenti temi:

•  revisione strutturale e gestionale delle Residenze Sanitarie Assistenziali, RSA: sostenibilità, qualità delle cure, equità, valorizzazione del settore ‘non profit’, ‘rette Alzheimer’, Frisl, primo firmatario Davide Casati, PD;

• iniziative regionali per la prevenzione e il contrasto di diabete, obesità e per la promozione di corretti stili di vita, prima firmataria Silvia Scurati, Lega;

• istituzione della giornata regionale del rispetto, prima firmataria Chiara Valcepina, FdI;

• sostegno al principio del consenso libero, attuale ed esplicito nella definizione dei reati di violenza sessuale, prima firmataria Paola Bocci, PD;

• verifica delle modalità di accesso alle ZTL e alle aree pedonali controllate da dissuasori mobili, pilomat, per i titolari di Contrassegno Unificato Disabili Europeo, CUDE, nei Comuni capoluogo lombardi e interventi per la rimozione di pratiche discriminatorie, prima firmataria Alessandra Cappellari, Lega;

• transizione degli allevamenti intensivi ad allevamenti senza gabbie, prima firmataria Paola Pollini, M5Stelle;

• adeguata disponibilità di parcheggi per automobili presso le stazioni ferroviarie e i punti di intermodalità per mezzi pubblici di trasporto, primo firmatario Jacopo Dozio, Forza Italia;

• interventi volti a garantire la gratuità del raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, nota come ‘Corda Molle’, primo firmatario Massimo Vizzardi, Gruppo Misto;

• rafforzamento delle politiche regionali di prevenzione e vaccinazione contro il Papillomavirus, HPV, prima firmataria Martina Sassoli, Lombardia Migliore.

A conclusione di seduta l’Assemblea regionale sarà chiamata a nominare il revisore dell’Ambito territoriale di caccia, ATC, ‘3 Mantova’, in sostituzione di dimissionario.

Question time

Mozioni

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE