Consiglio regionale Lombardia: seduta 27 gennaio 2026

In apertura dei lavori si terrà un momento commemorativo in occasione del Giorno della Memoria

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha convocato la seduta di Consiglio regionale per martedì 27 gennaio alle ore 10:00.

In occasione del Giorno della Memoria, la seduta sarà aperta da un breve momento di commemorazione per le vittime dell’Olocausto.

L’ordine del giorno prevede l’esame e la discussione di 4 progetti di legge:

– il progetto di legge e la relativa proposta di atto amministrativo per l’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, in provincia di Pavia, relatore Alessandro Cantoni, Lombardia Ideale;

– il progetto di legge ‘Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’art. 60 quater della L.R. 33/2009’, che si pone l’obiettivo di rafforzare la qualità della formazione come strumento per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, relatore Luca Marrelli, Lombardia Ideale;

– il progetto di legge che incentiva la promozione dell’ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo, relatore Andrea Sala, Lega;

– il progetto di legge che introduce nuove normative sui dispositivi di protezione individuale, DPI, per la difesa a tutela delle vie respiratorie dei lavoratori a contatto con manufatti contenenti amianto e derivati, relatore Marcello Ventura, FdI, specificando le tipologie degli apparecchi di protezione e i compiti dei soggetti interessati, comprese le ATS, cui spettano prevenzione, tutela e controllo, le aziende e i lavoratori.

I lavori proseguiranno con la relazione finale sulle audizioni in materia di gioco d’azzardo e ludopatie, relatrice la Presidente della Commissione speciale Antimafia Paola Pollini, M5Stelle, e la proposta di Risoluzione per la valorizzazione delle gestioni associate in Lombardia, relatore Giovanni Malanchini, Lega.

In conclusione l’Assemblea regionale sarà chiamata a indicare un componente nel Collegio sindacale della Fondazione Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, IRCCS, San Gerardo dei Tintori di Monza; a nominare un Sindaco supplente nel Collegio dei Sindaci dell’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale, ALER, di Varese, Como, Monza e Brianza e Busto Arsizio, in sostituzione di dimissionario, e a designare tre Consiglieri regionali nella Consulta regionale dei distretti del cibo.