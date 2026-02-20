Consiglio regionale Lombardia: seduta 24 febbraio 2026

I punti all’ordine del giorno

Tre progetti di legge e una proposta di legge al parlamento sono all’ordine del giorno della seduta di Consiglio regionale convocata dal Presidente Federico Romani per martedì 24 febbraio alle ore 10:00.

Le nuove autorizzazioni per impianti di discarica entro i 10 chilometri dai confini regionali dovranno essere oggetto di intese tra le Regioni coinvolte.

È quanto prevede la proposta di legge al Parlamento promossa da Alessandra Cappellari, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza, primo punto in discussione all’inizio della seduta.

Il testo, di cui è relatore Riccardo Pase, Lega, intende promuovere una maggiore cooperazione interistituzionale tra Regioni per garantire un miglior coordinamento tra le amministrazioni nella localizzazione degli impianti di discarica nelle aree di confine.

Seguirà l’esame del progetto di legge approvato in Commissione Agricoltura che prevede la sanificazione di carene e motori delle imbarcazioni che arrivano sul Garda da altri bacini, con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio ittico dall’invasione di specie non autoctone e di tutelare la pesca nel lago di Garda, relatore Floriano Massardi, Lega.

Il testo stabilisce che occorre sottoporre le imbarcazioni a idropulitura e successiva applicazione di vernice antivegetativa, ottenendo così un particolare ‘patentino’ che certifica la sanificazione.

Navi, galleggianti e unità da diporto dovranno essere sottoposte alle procedure di sanificazione ‘senza l’utilizzo di detergenti o prodotti chimici’, così come già avviene in altre realtà d’Europa.

Semplificare e aggiornare le normative vigenti perché siano al passo con i tempi e con l’evoluzione che ha coinvolto il settore artigianale lombardo: è questo l’obiettivo del progetto di legge ‘Politiche regionali in materia di artigianato’, di cui è relatrice Silvia Scurati, Lega.

Oltre a individuare i principi generali in base ai quali le attività vengono classificate come ‘attività artigianali’, il provvedimento introduce strumenti di sostegno all’accesso al credito delle imprese artigiane come fondi e convenzioni, contributi per lo sviluppo della digitalizzazione, iniziative per la valorizzazione dell’artigianato di qualità per avvicinare i giovani a questa professione e per incentivare il passaggio generazionale.

Viene inoltre riconfermato il ruolo della Consulta tecnica per l’artigianato, composta dalle associazioni di categoria, Unioncamere e ANCI, nella programmazione regionale.

Il riconoscimento di ‘Qualità Artigiana’ viene infine ampliato a tutte le imprese artigiane, non solo a quelle operanti nei settori artistico, manifatturiero e della trasformazione alimentare.

Il Consiglio regionale sarà chiamato infine a dare il via libera al ‘Testo Unico in materia di simboli identitari della Regione e onorificenze del Consiglio regionale’ che racchiude in un unico testo compilativo le leggi regionali che si occupano di simboli identitari della Regione e delle onorificenze del Consiglio regionale, relatore Matteo Forte, FdI.

In conclusione di seduta è prevista la designazione di tre Consiglieri regionali nella Consulta regionale dei distretti del cibo e la nomina del revisore dell’Ambito Territoriale di Caccia, ATC, ‘3 Mantova’, in sostituzione di dimissionario.