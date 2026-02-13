Consiglio regionale Lombardia: seduta 17 febbraio 2026

In apertura dei lavori la commemorazione dell’ex Consigliere regionale Giovanni Orsenigo. All’ordine del giorno la relazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro predisposta dalla Commissione d’inchiesta

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Seduta di Consiglio regionale dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani per martedì 17 febbraio alle ore 10:00.

L’ordine del giorno prevede l’esame e la discussione di cinque mozioni sui seguenti temi:

– ‘Interventi finalizzati ad agevolare l’installazione di defibrillatori sui treni a gestione regionale’, primo firmatario Luca Paladini, Patto Civico;

– ‘Tutela dei Comuni montani lombardi e revisione dei criteri di classificazione previsti dalla legge 131/2025’, prima firmataria Miriam Cominelli, PD, abbinata alla mozione ‘Iniziative in merito alla classificazione dei Comuni montani ai sensi della legge 12 settembre 2025, n. 131 e dello schema di DPCM attuativo’, primo firmatario Alessandro Corbetta, Lega;

– ‘Costituzione della Regione Lombardia nel procedimento penale relativo al disastro di Crans Montana, Confederazione Svizzera, e attivazione di azioni istituzionali a tutela dei cittadini lombardi coinvolti’, prima firmataria Barbara Mazzali, Fratelli d’Italia;

– ‘Solidarietà al popolo curdo e tutela della popolazione civile nel Rojava’, primo firmatario Onorio Rosati, AVS.

Al termine delle mozioni, Samuele Astuti, PD, e Silvana Snider, Lega, presenteranno la ‘Relazione conclusiva della Commissione di Inchiesta Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia’ predisposta dalla Commissione stessa.

In conclusione di seduta è prevista l’indicazione di un componente del Collegio sindacale della Fondazione Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, IRCCS, San Gerardo dei Tintori di Monza e la designazione di tre Consiglieri regionali nella Consulta regionale dei distretti del cibo.

In apertura dei lavori d’Aula è prevista la commemorazione di Giovanni Orsenigo, ex Consigliere regionale e figura importante della politica comasca per oltre quarant’anni. Sarano presenti in Aula la moglie Mirella e i figli Giampaolo, Filippo, Federica, Carola e Maria Cristina.