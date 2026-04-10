Consiglio regionale Lombardia: seduta 14 aprile 2026

Sarà dedicata agli atti di indirizzo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Seduta di Consiglio regionale dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal Presidente Federico Romani per martedì 14 aprile alle ore 10:00.

In apertura dei lavori si terrà la commemorazione dell’ex Consigliere regionale milanese Piero Bolchini, eletto nel parlamento lombardo alle elezioni regionali del 1975 nelle fila del Partito Comunista Italiano

Seguirà il question time con interrogazioni e interpellanze a risposta immediata.

All’ordine del giorno sono quindi previste 12 mozioni sui seguenti temi: intervento urgente sul prezzo del latte bovino e sulla crisi dei produttori agricoli, primo firmatario Giovanni Malanchini, Lega, abbinata a mozione analoga che sollecita misure urgenti di sostegno e rafforzamento del settore lattiero-caseario e promozione dell’istituzione di una Organizzazione Comune di Mercato del Latte, primo firmatario Marco Carra, PD, e ad altra mozione analoga che chiede interventi urgenti a difesa del latte lombardo, a sostegno del settore lattiero-caseario, per il riequilibrio della filiera e per contrastare le distorsioni del mercato, primo firmatario Ivan Rota, Forza Italia; monitoraggio delle Breast Unit e dell’applicazione dei PDTA oncologici in Regione Lombardia, prima firmataria Gigliola Spelzini, Lega; rispetto dell’obbligo di adesione al CUP unico regionale da parte delle strutture private accreditate, primo firmatario Carlo Borghetti, PD; sostegno alla candidatura della Valcamonica a Capitale Italiana della Cultura 2029, primo firmatario Diego Invernici, FdI, abbinata ad analoga mozione presentata da Massimo Vizzardi, Gruppo Misto; rimodulazione del maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno a favore dei Comuni lombardi, prima firmataria Lisa Noja, Italia Viva; iniziative urgenti per la riapertura, la valorizzazione e la promozione dei ‘roccoli’ della Lombardia, primo firmatario Carlo Bravo, FdI; misure e azioni urgenti di contrasto alla crisi energetica, primo firmatario Nicola Di Marco, M5Stelle; iniziative per la tutela della salute dei Vigili del Fuoco: valutazione del rischio lavoro-correlato e attivazione di screening dedicati, prima firmataria Claudia Carzeri, Forza Italia; tassa sulla salute, primo firmatario Angelo Orsenigo, PD.

In conclusione di seduta sono previste la nomina del revisore dell’Ambito territoriale di caccia, ATC, ‘3 Mantova’, in sostituzione di dimissionario; la designazione dei rappresentanti di Regione Lombardia nel Collegio Sindacale della Fondazione Milano – Cortina 2026 e la nomina di un Sindaco effettivo del Collegio dei Sindaci dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale, ALER, di Varese, Como, Monza e Brianza e Busto Arsizio, in sostituzione di dimissionario.

Prima dell’inizio della sessione pomeridiana, alle ore 14:15, il Presidente Romani riunirà la Conferenza dei capigruppo consiliari per comunicazioni in merito al rinnovo delle Commissioni consiliari permanenti.

Mozioni

Interrogazioni

Interpellanze