Consiglio regionale Lombardia ringrazia Protezione Civile

Ma non solo. La loro attività contribuisce ogni giorno a far crescere la cultura della sicurezza.

In ogni emergenza le donne e gli uomini della Protezione civile mettono in campo le loro energie, la loro determinazione, le loro competenze, il loro coraggio e la loro generosità.

Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani intervenendo alla ‘Giornata della Protezione Civile Regionale’ che si è svolta questa mattina, 23 settembre, in piazza Città di Lombardia.

Ha sottolineato Federico Romani:

Le istituzioni lombarde lavorano ogni giorno per sostenere e promuovere progetti in grado di organizzare e rendere sempre più efficace ed efficiente il sistema di Protezione Civile della nostra regione con la convinzione che la cultura della sicurezza passa, in primo luogo, da un cittadino più formato e consapevole.

Un sistema complesso che fa scuola nel mondo ed è all’altezza di un Paese moderno e dinamico, ma che può camminare solo sulle gambe dei volontari: l’impegno del singolo è indispensabile al funzionamento dell’intero sistema.

Questa è la benzina che fa muovere il motore del sistema regionale di Protezione civile. Perché senza il cuore dei volontari sarebbe impossibile diffondere la cultura di protezione civile.