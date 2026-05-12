Consiglio regionale Lombardia premia Polizia di Stato di Lorenteggio

Romani ha consegnato un riconoscimento agli agenti protagonisti del ritrovamento di una carrozzina elettrica rubata a una giovane insegnante

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Oggi non premiamo solo un intervento efficace delle forze dell’ordine. Con questo riconoscimento vogliamo premiare un gesto che ha restituito dignità, serenità e fiducia a una persona colpita da un atto vile.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani in occasione della premiazione di oggi a Palazzo Pirelli degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Lorenteggio di Milano, protagonisti del ritrovamento della carrozzina elettrica rubata lo scorso aprile a Valeria Scommegna, giovane docente di filosofia in una scuola superiore milanese.

Il Presidente Romani ha proseguito:

La Polizia di Stato rappresenta un presidio di sicurezza fondamentale, un punto di riferimento per i cittadini. Ma la sicurezza non è fatta soltanto di repressione dei reati. La sicurezza è anche restituire fiducia. È far sentire le persone protette. dimostrare che lo Stato c’è e che non resta indifferente davanti alle fragilità. E questo episodio riveste sicuramente un significato e una valenza sociale di grande rilevanza.

Lo scorso 15 aprile a Valeria Scommegna, docente ventisettenne, era stata rubata la carrozzina elettrica nell’androne del palazzo in cui vive, in zona Baggio, quartiere milanese alla periferia sudovest.

La giovane insegnante lo scorso 17 aprile aveva lanciato un appello sui suoi profili social denunciandone il furto. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lorenteggio, guidato dal Vice Questore Aggiunto Antonio Fragomeni, dopo due giorni di accertamenti hanno ritrovato la carrozzina e l’hanno rimontata e riconsegnata alla giovane insegnante.

Un 31enne di origini brasiliane, accusato del furto, probabilmente con lo scopo di rivenderla successivamente, è stato denunciato per ricettazione.

Federico Romani ha concluso:

Di fronte a un gesto che ha colpito la libertà di movimento, l’autonomia, la quotidianità di una donna e che ha ferito il senso stesso di comunità gli agenti hanno indagato, cercato, ricostruito. Ma soprattutto non si sono fermati al semplice ritrovamento. La carrozzina, infatti, era stata smontata pezzo per pezzo: quei pezzi sono stati recuperati, rimessi insieme, ricomposti con pazienza e con umanità. Questo dettaglio fa tutta la differenza.

Gli agenti premiati oggi a Palazzo Pirelli sono Danilo Atteo, Vice Ispettore, Nicola Verde, Vice Ispettore, Giovanni Lasiepe, Assistente Capo Coordinatore, Tommaso Del Prete, Agente, e Giovanni Di Carluccio, Agente.

Ai poliziotti Federico Romani ha consegnato la medaglia di Sant’Ambrogio.

Presente anche Angelo De Simone, Dirigente del Commissariato Garibaldi – Venezia.