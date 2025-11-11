Consiglio regionale Lombardia premia Banda di Cassano d’Adda (MI)

Consegnata a Palazzo Pirelli la medaglia Gio Ponti all’Associazione Bandistica Cassanese per i 225 anni di fondazione
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.
Un premio per il 225° anniversario dalla sua fondazione alla Banda musicale di Cassano d’Adda (MI): lo ha consegnato questo pomeriggio a Palazzo Pirelli il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani al Presidente dell’Associazione bandistica Cassanese Andrea Mapelli.
Il Presidente Romani ha sottolineato:
Le bande da sempre sono presenti nei momenti più importanti della vita civile e religiosa delle nostre città e dei nostri paesi.
Sono custodi della tradizione dei territori e dell’identità della nostra regione. Proprio per questa ‘funzione civile’ e per la sua straordinaria storia oggi abbiamo voluto premiare l’Associazione Bandistica Cassanese.
Mantenere viva una banda per così tanto tempo significa fare comunità. Questo è il merito principale delle bande lombarde.
Federico Romani ha, inoltre, ricordato la recente legge regionale sulla tutela delle bande musicali, approvata all’unanimità dal Consiglio reginale lo scorso aprile:
Nella legge c’è la capacità di essere vicini ai territori. Ma non solo. In questa legge c’è il cuore, la passione, il lavoro di chi si impegna ogni giorno come volontario nelle bande, nelle fanfare e nei gruppi folk, capaci di unire le generazioni, dai più giovani agli anziani.
All’Associazione bandistica Cassanese Federico Romani ha consegnato la medaglia di Gio Ponti, massimo riconoscimento del Consiglio regionale, mentre a Enrico Carnevali e Rosolino Testa, membri del corpo bandistico cassanese dal 1955, la Medaglia di Milano in bronzo.
Christian Garavaglia, Fratelli d’Italia, che ha promosso l’iniziativa, ha spiegato:
Le bande cittadine sono un presidio prezioso di cultura popolare e identità locale.
La Banda Cassanese rappresenta un esempio virtuoso di come la musica possa unire generazioni, costruire comunità e trasmettere valori di partecipazione e solidarietà.
La loro attività continua a essere un punto di riferimento per la vita culturale e sociale non solo di Cassano, ma di tutta la nostra Regione.
Presenti alla cerimonia di premiazione l’Assessore alla Cultura Comune di Cassano d’Adda Antonio Capece, il Presidente del Consiglio comunale di Cassano d’Adda Giovanni Albano e il Capobanda Roberto Brambilla.