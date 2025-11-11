Consiglio regionale Lombardia premia Banda di Cassano d’Adda (MI)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Un premio per il 225° anniversario dalla sua fondazione alla Banda musicale di Cassano d’Adda (MI): lo ha consegnato questo pomeriggio a Palazzo Pirelli il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani al Presidente dell’Associazione bandistica Cassanese Andrea Mapelli.

Il Presidente Romani ha sottolineato:

Le bande da sempre sono presenti nei momenti più importanti della vita civile e religiosa delle nostre città e dei nostri paesi.

Sono custodi della tradizione dei territori e dell’identità della nostra regione. Proprio per questa ‘funzione civile’ e per la sua straordinaria storia oggi abbiamo voluto premiare l’Associazione Bandistica Cassanese.

Mantenere viva una banda per così tanto tempo significa fare comunità. Questo è il merito principale delle bande lombarde.