Consiglio regionale Lombardia: l’attività del 2024 in cifre e numeri

Romani: ‘L’anno 2024 si chiude all’insegna di un rapporto sempre più stretto con i territori della nostra regione’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

In Consiglio regionale nell’anno 2024 sono 23 le leggi approvate, 11 le proposte di atto amministrativo e 7 le Risoluzioni, 29 le proposte di nomina affrontate, nel corso di 36 sedute, comprese quelle della sessione di bilancio: da segnalare il significativo lavoro di indirizzo politico, con 72 mozioni approvate dall’Aula insieme a 354 ordini del giorno.

Intensa anche l’attività delle Commissioni consiliari, 9 permanenti e 5 speciali, che quest’anno si sono riunite 227 volte approvando 149 provvedimenti: da sottolineare il numero elevato di audizioni, 198, che hanno coinvolto oltre 670 soggetti.

Sono alcuni numeri e dati annunciati oggi dal Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani in occasione del tradizionale appuntamento per gli auguri natalizi con la stampa parlamentare regionale a Palazzo Pirelli.

Il Presidente Romani ha sottolineato:

Particolarmente importante è il ruolo del Consiglio regionale nel formulare atti di indirizzo alla Giunta attraverso mozioni e ordini del giorno, spesso bipartisan, volti a trovare e indicare soluzioni per molte esigenze e problematiche di carattere territoriale. In questa legislatura la politica ha saputo spesso fare sintesi e ha cercato di anteporre sempre i punti di condivisione rispetto agli elementi di divisione: non a caso il 36% delle mozioni approvate hanno ottenuto voto favorevole unanime.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti anche i Vice Presidenti del Consiglio Giacomo Cosentino ed Emilio Del Bono, che hanno sottolineato il valore e il ruolo dell’Assemblea regionale e l’importanza per le istituzioni di saper intercettare e cogliere i bisogni e le necessità dei cittadini mettendo in campo soluzioni condivise.

Nel ringraziamento ai giornalisti per la presenza e l’attenzione costante ai lavori e alle iniziative promosse dal Consiglio regionale lombardo si sono uniti anche i Consiglieri Segretari Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella.

L’Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha il compito di organizzare l’attività del Consiglio e delle Commissioni, di sovrintendere alla struttura organizzativa del Consiglio, deliberare la proposta di bilancio del Consiglio e verificare la rispondenza della gestione e dei risultati conseguiti.

Il Consiglio regionale lombardo si conferma come ente particolarmente virtuoso ed è quello che costa meno in Italia: solo 2,42 euro all’anno pro capite per ogni cittadino.

Nel corso dell’anno l’Ufficio di Presidenza si è riunito 42 volte per produrre circa 420 deliberazioni.

I patrocini

L’Ufficio di Presidenza concede anche patrocini con la finalità di dare un contributo alle comunità locali e valorizzare identità e storia della regione.

Quest’anno sono stati 212 i patrocini concessi.

Palazzo Pirelli, la ‘casa dei lombardi’

Palazzo Pirelli ha allestito quest’anno ben 23 mostre negli spazi Eventi e foyer ascensori, ospitando le esposizioni di altrettanti artisti lombardi di grande valore e qualità.

Sono stati 136 gli eventi istituzionali – convegni, premi, iniziative, celebrazioni – promossi dal Consiglio regionale e realizzati al Pirellone.

A questi si aggiungono i concerti tenutisi al Belvedere e in Auditorium Gaber: sono stati complessivamente 12, ognuno dei quali ha sempre fatto registrare il ‘tutto esaurito’. Si sono esibiti artisti solisti e gruppi, per un totale di oltre 50 musicisti e quasi 180 ore di programmazione musicale.

Sono 11.010 gli studenti di 199 scuole che hanno visitato l’Aula consiliare e Palazzo Pirelli nel corso del 2024.

Alle visite formative si è affiancato il progetto di educazione civica ‘Consiglieri per un giorno 2.1’: un progetto di educazione alla legalità, gratuito, rivolto agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia. Nell’anno scolastico 2024/2025 le scuole che aderiscono al progetto, già avviato, sono 18 con 444 studenti.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha concluso:

L’anno 2024 in Consiglio regionale si chiude all’insegna di un rapporto sempre più stretto con i territori della nostra regione. Ascolto e confronto sono le parole guida che hanno orientato l’azione della nostra istituzione. Grande attenzione alle realtà associative e agli enti locali territoriali viene garantita anche attraverso strumenti come i patrocini: i cittadini lombardi devono essere consapevoli che nella nostra istituzione regionale possono trovare sempre il supporto e le competenze necessarie e di cui hanno bisogno.

Il momento dedicato agli auguri con la stampa parlamentare ha visto anche l’esibizione canora dell’artista Chiara Amati, che ha eseguito diversi brani in tema natalizio.