Consiglio regionale Lombardia: doppia seduta 13 e 15 gennaio 2025

La seduta del 13 gennaio sarà aperta da un breve momento di commemorazione per le vittime di Crans Montana

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha convocato la prima seduta di Consiglio regionale del nuovo anno per martedì 13 gennaio alle ore 10:00.

La seduta sarà aperta da un breve momento di commemorazione per le vittime di Crans Montana, in onore della quali l’Aula osserverà un minuto di silenzio.

L’ordine del giorno prevede l’esame e la discussione di alcune mozioni sui seguenti temi:

– realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero pubblico nell’area della ASST Melegnano e Martesana in seguito ad un accurato studio di fattibilità, primo firmatario Nicolas Gallizzi, Noi Moderati, abbinata alla mozione ‘ASST Melegnano Martesana e ospedale di primo livello’ di cui è prima firmataria Maria Rozza, PD, e alla mozione ‘Valutazione integrata dei bisogni sanitari dell’area Martesana e analisi comparata delle possibili soluzioni organizzative e strutturali’ presentata da Riccardo Pase, Lega;

– sostegno del rafforzamento dei poteri del Comune di Milano, primo firmatario Alessandro Corbetta, Lega;

– potenziamento del servizio dei Vigili del Fuoco, primo firmatario Giuseppe Licata, Forza Italia;

– sostegno al completamento del secondo lotto del raddoppio ferroviario Mantova – Codogno, tratto Piadena – Cremona – Codogno, primo firmatario Marco Carra, PD, abbinata alla mozione ‘Sostegno alla realizzazione del secondo lotto del raddoppio ferroviario Codogno – Cremona – Mantova’ presentata da Marcello Ventura, Fratelli d’Italia;

– progetto del nuovo ponte San Michele tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda, coinvolgimento degli enti territoriali interessati mediante un tavolo interistituzionale permanente, primo firmatario Gian Mario Fragomeli, PD, abbinata alla mozione ‘Istituzione di un tavolo di lavoro concernente il progetto di un nuovo ponte tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda’ presentata da Jacopo Dozio, Forza Italia;

misure immediate per la riapertura della strada tra le frazioni di Bondo e Clanezzo nel Comune di Ubiale Clanezzo (BG), a seguito di interruzione per motivi di sicurezza, primo firmatario Alberto Mazzoleni, Fratelli d’Italia.

Il Consiglio regionale si riunirà nuovamente giovedì 15 gennaio, sempre alle ore 10:00, per discutere 4 progetti di legge:

– il progetto di legge ‘Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’art. 60 quater della L.R. 33/2009’ che si pone l’obiettivo di rafforzare la qualità della formazione come strumento per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, relatore Luca Marrelli, Lombardia Ideale;

– il progetto di legge che introduce nuove normative sui dispositivi di protezione individuale, DPI, per la difesa a tutela delle vie respiratorie dei lavoratori a contatto con manufatti contenenti amianto e derivati, relatore Marcello Ventura, FdI, specificando le tipologie degli apparecchi di protezione e i compiti dei soggetti interessati, comprese le ATS, cui spettano prevenzione, tutela e controllo, le aziende e i lavoratori;

– il progetto di legge che incentiva la promozione dell’ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo, relatore Andrea Sala, Lega, e la revisione della legge regionale 4 aprile 2012, Disciplina del Settore dei Trasporti, di cui è relatore Marco Bestetti, FdI.

L’ordine del giorno prevede anche la relazione finale sulle audizioni in materia di gioco d’azzardo e ludopatie, relatrice la Presidente della Commissione speciale Antimafia Paola Pollini, M5Stelle.

All’inizio di questa seduta sarà attribuito un riconoscimento a Giorgio Meszely, papà di Alessandro, il ragazzo quindicenne deceduto per un malore nel 2017 sul campetto da basket posto in via Dezza a Milano dove la madre Laura era solita deporre ogni giorno un girasole, poi strappato da uno sconosciuto per presunte “ragioni di decoro”, scatenando e destando una reazione spontanea che ha portato centinaia di cittadini a recarsi sul posto per lasciare un girasole in ricordo di Alessandro.