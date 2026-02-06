Consiglio regionale Lombardia: doppia seduta 10 febbraio 2026

Sistema sociosanitario lombardo ed esame di alcune mozioni. In apertura di seduta si terranno le celebrazioni per il Giorno del Ricordo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Doppia seduta di Consiglio regionale convocata dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani per martedì 10 febbraio.

La seduta mattutina, convocata dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si riunirà in modalità straordinaria, su richiesta dei Consiglieri dei gruppi di minoranza, per discutere sulla situazione attuale del sistema sociosanitario lombardo.

L’ordine del giorno della seduta pomeridiana, che avrà inizio alle ore 14:30, prevede l’esame e la discussione di alcune mozioni sul tema della sicurezza e della tutela delle Forze dell’ordine:

– legittima difesa domiciliare a Lonate Pozzolo (VA), primo firmatario Christian Garavaglia, FdI;

– tutela degli operatori delle Forze dell’Ordine nell’esercizio delle funzioni di sicurezza pubblica, primo firmatario Alessandro Corbetta, Lega;

– tutela degli operatori delle Forze dell’Ordine nell’esercizio delle funzioni di sicurezza pubblica, prima firmataria Maria Rozza, PD;

– richiesta al Governo di iniziative straordinarie di prevenzione e sicurezza in vista delle manifestazioni olimpiche in Lombardia, con particolare riferimento ai rischi di terrorismo, violenze organizzate e utilizzo di centri sociali come basi logistiche da parte di soggetti pericolosi, primo firmatario Davide Caparini, Lega;

– gratitudine e solidarietà alle Forze armate e alle Forze dell’Ordine dopo i fatti occorsi a Torino il 31 gennaio 2026 e supporto all’azione del Governo a garanzia della sicurezza delle Forze dell’Ordine e dell’incolumità dei cittadini, primo firmatario Jacopo Dozio, Forza Italia;

– condanna delle violenze occorse a Torino durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna e iniziative della Regione Lombardia per la tutela della sicurezza pubblica, primo firmatario Christian Garavaglia, FdI.

Seguirà l’esame di altre mozioni sui seguenti temi:

– interventi finalizzati ad agevolare l’installazione di defibrillatori sui treni a gestione regionale, primo firmatario Luca Paladini, Patto Civico;

– tutela dei Comuni montani lombardi e sulla revisione dei criteri di classificazione previsti dalla legge n. 131/2025, prima firmataria Miriam Cominelli, PD, abbinata ad altra mozione sullo stesso tema a firma Alessandro Corbetta, Lega;

– costituzione di Regione Lombardia nel procedimento penale relativo al disastro di Crans Montana e attivazione di azioni istituzionali a tutela dei cittadini lombardi coinvolti, prima firmataria Barbara Mazzali, FdI;

– solidarietà al popolo curdo e tutela della popolazione civile nel Rojava, primo firmatario Onorio Rosati, AVS.

In conclusione l’Assemblea regionale sarà chiamata a indicare un componente nel Collegio sindacale della Fondazione Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, IRCCS, San Gerardo dei Tintori di Monza e a designare tre Consiglieri regionali nella Consulta regionale dei distretti del cibo.

In apertura dei lavori d’Aula al mattino si terrà la commemorazione dell’ex Consigliere regionale comasco Giovanni ‘Mariuccio’ Orsenigo, scomparso a inizio febbraio.

La seduta sarà preceduta alle ore 10:00 da un momento commemorativo per il Giorno del Ricordo a memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata.