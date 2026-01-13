Consiglio regionale Lombardia commemora tragedia di Crans Montana

Romani: ‘Compito delle istituzioni è garantire a tutti il diritto a vivere e a divertirsi in sicurezza, con la consapevolezza che ci sono regole che devono essere rispettate e fatte rispettare‘

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Al dolore e alla commozione uniamo oggi la preghiera per chi purtroppo non c’è più, con un pensiero particolare ai familiari e agli amici di chi a Crans Montana non ce l’ha fatta. Ma questo è anche un momento in cui esprimere un forte messaggio di vicinanza ai feriti e a chi è tuttora sottoposto a cure dall’esito non scontato. Oggi li sentiamo un po’ tutti figli e amici nostri, come tutti quelli che in futuro dovranno vedere riconosciuto per se stessi, per gli altri e dagli altri, il diritto a difendere la propria giovinezza, a vivere e a divertirsi in sicurezza, con la consapevolezza che ci sono regole che devono essere rispettate e fatte rispettare, sempre, condizione indispensabile perché tragedie come questa non accadano mai più.

È quanto ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, aprendo oggi, con la commemorazione della tragedia di Crans Montana, i lavori della prima seduta di Consiglio regionale del nuovo anno

Il Presidente Romani ha aggiunto:

Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere ai medici e al personale sanitario lombardo che in una situazione di grave emergenza ha saputo garantire ancora una volta una assistenza immediata e di altissima qualità, dimostrando una eccellenza organizzativa e sanitaria di cui possiamo andare tutti fieri e orgogliosi. È soprattutto grazie a loro che in questi giorni è stato possibile alimentare la speranza e tenerla viva, e sono sicuramente i rappresentanti migliori di quel modello di efficienza e solidarietà che è tratto caratteristico della nostra società lombarda.

Anche il Presidente della Regione Attilio Fontana ha voluto portare parole di vicinanza ai familiari e agli amici delle vittime, sottolineando come

una tragedia come questa ci ha toccato tutti da vicino per la sua gravità

e come

Regione Lombardia c’è e ci sarà sempre, garantendo tutto il massimo supporto possibile soprattutto in termini sanitari e assistenziali.

Un minuto di silenzio ha chiuso la cerimonia di commemorazione in Aula, in un clima di grande commozione e partecipazione.