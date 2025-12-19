Consiglio regionale Lombardia approva manovra finanziaria

Confermati i principi del documento di programmazione economica: invarianza della pressione fiscale, utilizzo efficiente delle risorse, contenimento della spesa corrente, mantenimento degli equilibri finanziari e del pareggio di bilancio

Una manovra da circa 34 miliardi, di cui 24 destinati alla sanità: è questa la cifra del bilancio di Regione Lombardia per il triennio 2026/28 approvato oggi a maggioranza dal Consiglio regionale presieduto da Federico Romani.

Il Presidente della Commissione Bilancio e relatore del provvedimento, Davide Caparini, Lega, ha confermato gli asset delle manovre di bilancio degli ultimi anni:

La manovra triennale finanziaria 2026/28 di Regione Lombardia include tre progetti di legge: il ‘Collegato’, con modifiche a normative regionali, la legge di stabilità e, infine, il Bilancio di previsione 2026/28.

Pressione fiscale invariata e pareggio di entrate e uscite: il Bilancio 2026

Sono confermati i principi delle manovre di bilancio degli ultimi anni: invarianza della pressione fiscale, utilizzo efficiente delle risorse e forte contenimento della spesa corrente, mantenimento degli equilibri finanziari e del pareggio di bilancio.

Per quanto riguarda il 2026, il Bilancio pareggia alla cifra di circa 34 miliardi, di cui 23 sono destinati alla sanità. Rientrano tra le priorità del welfare gli stanziamenti per servizi a favore di minori, anziani e fragilità, 61,6 milioni, e per azioni a favore di persone con disabilità, 51 milioni.

Al sostegno a nuclei familiari domiciliati presso servizi abitativi pubblici sono destinati 34,4 milioni, altri fondi serviranno per la riqualificazione degli alloggi e 12 milioni serviranno per la rigenerazione urbana del quartiere Lorenteggio.

Nel settore delle politiche per il lavoro, formazione professionale e istruzione si segnalano 28 milioni per il buono scuola e 45 milioni per il diritto allo studio universitario.

Cospicue le risorse per sistema agricolo, settore sviluppo economico e competitività e trasporti, in quest’ultimo settore sono previsti investimenti per 402 milioni nel triennio al netto del fondo pluriennale vincolato. Sempre in un’ottica di triennio le risorse nel triennio per investimenti in infrastrutture e opere pubbliche sono 1.637 milioni, al netto del fondo pluriennale vincolato.

Il contributo alla finanza pubblica per il 2026 ammonterà a 46 milioni a fronte dei 61 preventivati e successivamente ridotti attraverso l’interlocuzione col governo.

Legge di stabilità, lo strumento per autorizzare gli stanziamenti

La legge di stabilità 2026/2028 è lo strumento normativo che autorizza spese o riduzioni di spese alla luce del quadro finanziario del documento triennale di bilancio. Le cifre indicate di seguito si riferiscono alle previsioni per il 2026.

Welfare

Tra gli interventi previsti nel settore della sanità si segnala il finanziamento alla formazione di professionisti sanitari non medici come, ad esempio, specialisti biologi e fisici, 300 mila euro, all’assistenza sanitaria a donne vittime di violenza, 450 mila euro, e a donne sottoposte a interventi di mastectomia, 150 mila euro.

Essendo stato avviato un programma di cooperazione sanitaria internazionale per il reclutamento e la formazione di infermieri professionisti stranieri, vengono stanziati 300 mila euro per la formazione di personale reclutato tramite l’accordo bilaterale con la Repubblica dell’Uzbekistan.

Per l’acquisto di 400/500 bodycam per il personale dei pronto soccorso sono stati previsto 200 mila euro. Due milioni di euro vengono destinati all’Istituto Geriatrico ‘Piero Redaelli’ di Milano per la realizzazione degli interventi di messa a norma e sicurezza antincendio.

ALER

A causa degli aumenti delle spese per la gestione ordinaria e per la manutenzione degli stabili, viene prevista una contribuzione da parte di Regione alle ALER nel prossimo triennio.

ARPA e FLA, Fondazione per l’Ambiente

Anche per il prossimo anno ARPA trasferirà a favore di Regione Lombardia la somma di 6 milioni di euro da destinare all’attuazione di politiche ambientali. A FLA, punto di riferimento nazionale e internazionale per la ricerca e la divulgazione di tematiche ambientali, sono assegnati 400 mila euro.

Comune di Milano

Viene previsto uno stanziamento di 200 mila euro nel 2026, altre 200 mila euro nel 2027, quale contributo al Comune di Milano per la compartecipazione della spesa per la realizzazione dell’Arena Pala Italia Santa Giulia e il Villaggio Olimpico.

Per quanto riguarda il prolungamento di M5 verso Monza Regione garantirà nel 2034 la copertura finanziaria dei 10 milioni di euro che si aggiungeranno ai 579 milioni coperti dal Ministero delle Infrastrutture a completamento degli stanziamenti necessari a causa dell’incremento dei costi.

Obiettivi strategici del Programma regionale

Specifici stanziamenti sono destinati alla realizzazione degli obiettivi strategici del Programma regionale, in particolare per quanto riguarda la transizione verde e digitale, il rafforzamento del sistema produttivo e la valorizzazione delle sinergie tra fondi europei e risorse regionali.

Per il sostegno finanziario alle imprese in fase di start-up e scale-up operanti nei settori strategici individuati dalla Regione viene costituito il Fondo regionale ‘Start Up Radar Lombardia’ con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro.

Nella giornata di martedì 16 dicembre il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge denominata ‘Collegato al Bilancio’ che prevede modifiche normative con l’obiettivo di sviluppare particolari politiche avviate nel territorio lombardo.

Il testo si compone di dodici articoli che riguardano, tra le altre azioni, misure di incentivazione alla costituzione di Unioni di Comuni, la promozione delle ASFO, associazioni fondiarie, e interventi per parchi e aree protette, la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico, il sostegno alle vittime della criminalità, la manutenzione straordinaria delle reti infrastrutturali comunali.

È, inoltre, introdotta una sanzione amministrativa specifica per chi ostacola le attività di contenimento ed eradicazione della nutria ed è prevista una proroga per consentire il completamento di interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana in relazione alle strategie dei Comuni lombardi ai sensi della L.r. 9/2020.

Nel corso dei lavori è stato approvato, con modifiche, anche un Ordine del giorno proposto da Matteo Piloni, PD, sul tema delle procedure per incentivare la formazione delle Unioni di Comuni.

La maggioranza ha parlato di un bilancio concreto e di sviluppo, ma anche di attenzione nei confronti dei più fragili, da chi si trova in una situazione di emergenza abitativa alle persone diversamente abili con tante risorse che saranno investite sui territori:

Il rispetto degli equilibri di bilancio, un atto di responsabilità che guarda al futuro, non ci ha impedito di rispondere alle esigenze e ai bisogni delle famiglie lombarde e delle imprese, con un’attenzione particolare a chi si trova in maggiore difficoltà.

L’Assessore al Bilancio e Finanza Marco Alparone ha sottolineato l’ascolto come asse portante del Bilancio:

Il modello lombardo è fondato sul confronto. Un percorso di eccellenza che non è un atto dovuto, ma un’abitudine e un modo di essere dei lombardi che si costruisce giorno per giorno. Il valore di questo Bilancio è nelle persone che lo hanno pensato e realizzato.

I gruppi di minoranza hanno espresso voto contrario dichiarandosi insoddisfatti dall’impianto complessivo della manovra, anche se hanno sottolineato l’accoglimento di alcune richieste che prevedono ulteriori impegni sulla casa con il sostegno al fondo affitti e per il recupero degli alloggi sfitti dei Comuni, l’integrazione di risorse per il diritto allo studio e contro il dissesto idrogeologico nelle aree più a rischio, nuovi fondi le piste ciclabili, per la rimozione delle barriere architettoniche nelle case ALER e per il reinserimento delle donne vittime di violenza, per un ammontare complessivo di circa 25 milioni di euro.

La minoranza ha sottolineato i temi su cui ha lavorato per migliorare il documento di programmazione economico finanziaria, come il recupero e la riqualificazione degli alloggi sfitti, le risorse per il fondo a sostegno dell’affitto, il diritto allo studio e l’ambiente, ma nel complesso ha espresso una valutazione negativa del bilancio definito

l’ennesima occasione mancata.

Negli ordini del giorno, contenuti impegni contro il gioco d’azzardo e per il recupero dei beni confiscati, ma anche per i NEET e per il servizio di ostetricia domiciliare.

La seduta ordinaria prevista e convocata per oggi, come da accordi intercorsi con i Capigruppo, sarà riconvocata giovedì 15 gennaio: confermate le sedute già calendarizzate per il 13, 20 e 27 gennaio.