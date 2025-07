Consiglio regionale Lombardia alla Fiaccolata in memoria di Borsellino

Cosentino rappresenterà l’istituzione regionale il 19 luglio a Palermo in occasione del 33° anniversario della strage di via D’Amelio

Anche quest’anno il Consiglio regionale della Lombardia partecipa alla fiaccolata organizzata dal Comitato ‘Comunità 92’ e dal Coordinamento ‘Forum XIX luglio’ in memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, assassinati dalla mafia il 19 luglio 1992 in via D’Amelio a Palermo.

In occasione del 33° anniversario della strage, sabato 19 luglio il Vice Presidente del Consiglio regionale, Giacomo Cosentino, Lombardia Ideale, rappresenterà l’istituzione lombarda alla fiaccolata che partirà da piazza Vittorio Veneto e, attraversando le vie di Palermo, giungerà in via D’Amelio, dove si terrà un momento commemorativo.

Giacomo Cosentino ha dichiarato:

È un’emozione profonda tornare a Palermo per rendere omaggio a un grande italiano, un uomo delle istituzioni, un magistrato che ha sacrificato tutto, fino alla propria vita, per contrastare con coraggio e determinazione la mafia. Paolo Borsellino è e resta un esempio luminoso di integrità, coerenza e rigore morale: principi che continuano a ispirare quanti si impegnano ogni giorno nella lotta alla criminalità organizzata, e che per me hanno rappresentato uno stimolo fondamentale ad avvicinarmi alla politica e al servizio nelle istituzioni, con l’obiettivo di contribuire concretamente al bene del Paese. Come istituzione regionale, saremo presenti a Palermo per esprimere, anche a nome di tutti i cittadini lombardi, la nostra gratitudine al giudice Borsellino e agli agenti della sua scorta, e per rinnovare l’impegno nella difesa dei valori che essi hanno incarnato.

Nell’ottobre del 1992, pochi mesi dopo le stragi, gli studenti palermitani scesero in piazza contro la mafia.

Sulla scia di quella reazione alle stragi di mafia nacque un movimento della società civile che nel 1996 organizzò la prima fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino che oggi è diventata la più grande mobilitazione antimafia, organizzata dal basso, in Sicilia: più di quaranta tra associazioni e movimenti, enti locali e istituzioni quali l’Università degli Studi di Palermo e la Consulta Provinciale degli Studenti, oltre naturalmente a migliaia di cittadini palermitani, siciliani e provenienti da altre città italiane.

All’iniziativa prenderà parte anche il Consigliere regionale e Vice Presidente della Commissione Territorio Michele Schiavi, Fratelli d’Italia.

In occasione della ricorrenza della strage di via D’Amelio, la sera di sabato 19 luglio Palazzo Pirelli sarà illuminato di rosso.