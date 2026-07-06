Consiglio regionale Lombardia: 8 nuovi patrocini

Romani: ‘Investire su giovani, sport, solidarietà e territori’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.
Sono 8 i nuovi patrocini con contributo approvati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia a favore di altrettante iniziative che animeranno le province lombarde tra la fine dell’estate e l’autunno.
Dalla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e delle tradizioni contadine, alla promozione della lettura e della solidarietà attraverso lo sport, fino alla riscoperta dei borghi storici.
Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani sottolinea:
Il Consiglio regionale è vicino a chi costruisce comunità, promuove la partecipazione e valorizza i valori che ci uniscono.
Investire sulla sicurezza dei giovani, sulla solidarietà attraverso lo sport e sulla riscoperta dei nostri territori rappresenta la strada principale per far crescere una Lombardia sempre più unita, attrattiva e coesa.
Agricoltura, biodiversità e sapori del territorio
Dal 18 al 20 settembre a Pandino (Cremona) prenderà il via la quinta edizione della ‘Festa del Fieno e dei Prati Stabili’.
Promossa dall’Amministrazione comunale, la manifestazione punta a celebrare e salvaguardare i prati stabili polifiti, ecosistemi fondamentali per il contrasto al cambiamento climatico e la tutela della biodiversità.
L’evento intende valorizzare la filiera agroalimentare locale e tramandare le antiche tecniche di fienagione alle nuove generazioni attraverso laboratori didattici e rievocazioni storiche.
A Roccafranca (Brescia), dal 27 al 30 agosto, andrà in scena la ’16ª Sagra del Quaranti’, dedicata alla valorizzazione del mais quarantino, varietà tipica della Bassa Bresciana.
Accanto ai momenti enogastronomici e agli assaggi di prodotti tipici, la festa proporrà un raduno di macchine agricole d’epoca, mostre fotografiche e la rievocazione dei lavori del passato.
Il 23 settembre l’appuntamento è in terra bergamasca con la ‘Mostra zootecnica bovina del Val Serina e Aviatico’, organizzata a Serina (Bergamo).
Un concorso secolare che coinvolge sette Comuni montani con la premiazione delle migliori razze bovine e delle aziende produttrici del Formaggio Val Serina, finalizzato a educare i giovani alla cultura zootecnica e alla salvaguardia del territorio montano.
Cultura, inclusione e memoria storica
Il 29 settembre a Pontevico (Brescia) verrà presentata l’opera a fumetti intitolata ‘AVERE CURA – I 125 anni dell’Istituto Cremonesini’, promossa dall’omonimo Istituto ETS per persone con disabilità psichica.
Il progetto editoriale, a forte valenza culturale e sociale, nasce con l’obiettivo di promuovere la lettura valorizzando la memoria storica e la cura del territorio.
A Mantova, il 25 ottobre, il Consorzio agrituristico mantovano organizzerà la “Festa delle Lumere 2026 – La zucca in festa”. Giunta alla sua XXX edizione, questa tradizionale festa popolare fa rivivere l’antica usanza contadina di creare figure e maschere dai teschi per esorcizzare l’idea della morte.
Il centro storico si animerà con mostre tematiche, mercati di prodotti rurali e laboratori didattici per riscoprire il patrimonio enogastronomico lombardo.
Sport, amicizia e solidarietà
Dal 2 agosto al 19 settembre le valli bergamasche ospiteranno il ‘Torneo Regione Lombardia’, ideato dall’ASD Gli Acrobati della Cuccagna di Villa d’Almè (Bergamo).
La scalata del tradizionale Palo della Cuccagna, alto fino a 14 metri, si trasforma in una disciplina sportiva contemporanea volta a promuovere lo spirito di squadra, la cooperazione e il forte legame con le radici rurali.
Dall’11 al 13 settembre a Valbrembo (Bergamo) lo sport diventa sinonimo di straordinaria inclusione con la ’11ª Edizione Torneo La Passione di Yara’. Organizzato in memoria di Yara Gambirasio dall’ASD Accademia Calcio in sinergia con la ODV “La Passione di Yara”, il torneo richiamerà 600 piccoli calciatori della categoria Pulcini da tutta Italia e dall’estero.
Quest’anno l’evento ospiterà anche speciali dimostrazioni di calcio Special, abbattendo ogni tipo di barriera relazionale e culturale in nome dell’integrazione e del benessere.
Alla riscoperta delle tradizioni locali
Dal 3 all’11 ottobre ad Albavilla (Como) la Pro Loco locale firmerà la nuova edizione della ‘Festa dei Crotti di Albavilla’. Il cuore dell’iniziativa saranno le visite guidate ai celebri “crotti”, le antiche cantine naturali scavate nella roccia.
Il percorso sarà arricchito da mostre micologiche, esposizioni di attrezzi artigianali antichi, laboratori per ragazzi e spettacoli folcloristici.
Per approfondimenti
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