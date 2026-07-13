Consiglio regionale Lombardia: 6 nuovi patrocini

Romani: ‘Sostenere la memoria storica, lo sport sicuro e l’abbattimento delle barriere per costruire il futuro della Lombardia su radici solide’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Sono 6 i nuovi patrocini approvati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia a favore di iniziative promosse da enti locali e realtà associative che saranno protagoniste nei mesi di agosto, settembre e ottobre.

Dalla rievocazione storica e l’attrattività turistica legata ai grandi eventi sportivi, fino al cinema internazionale, lo sport giovanile e la cultura dell’inclusione sociale.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani sottolinea:

Riaccendere la memoria storica, investire sulla valorizzazione turistica dei nostri Comuni, sullo sport sicuro per i giovani e su eventi capaci di abbattere le barriere della disabilità, significa investire sull’identità del nostro territorio, costruendo il futuro su radici solide e valori condivisi.

Storia e attrattività del territorio

Il 26 settembre a Vimercate (MB) prenderà il via la ‘Notte medioevale 2026’. Promossa dall’Amministrazione comunale, la manifestazione culturale e folkloristica offrirà un’esperienza immersiva attraverso spettacoli, attività a tema e allestimenti storici.

L’iniziativa punta a far scoprire il patrimonio locale e a favorire il ricambio generazionale attorno alla passione per la storia e la cultura medievale.

Cultura, cinema e l’arte dell’inclusione

Dal 15 al 18 ottobre l’appuntamento è in terra bergamasca con la settima edizione del ‘Sacrae Scenae Ardesio Film Festival’, organizzato dall’associazione Vivi Ardesio (Bergamo). Un festival cinematografico internazionale dedicato alle produzioni religiose e alla cristianità.

Presso il cineteatro del borgo verranno proiettati film e documentari selezionati da registi indipendenti di tutto il mondo, affiancati da performance artistiche, concerti e visite guidate che avranno come cuore pulsante lo storico Santuario della Madonna delle Grazie.

Dal 12 al 20 settembre 2026 a Milano, l’arte e la cultura si fondono nel segno dell’integrazione con il ‘Festival delle Abilità’, promosso dalla Fondazione Mantovani Castorina Onlus. Giunto alla sua settima edizione, il festival propone mostre, laboratori, proiezioni e spettacoli teatrali volti a valorizzare le competenze di ciascun individuo oltre ogni barriera fisica o sensoriale.

L’edizione 2026 metterà al centro il concetto di “cittadinanza quotidiana” e la presenza attiva delle persone con disabilità negli spazi comuni.

La sensibilizzazione sociale e la musica d’autore saranno protagoniste anche il 28 agosto con il ‘Concerto Inclusivo Si può Fare Band al Vittoriale degli Italiani – Io ho quel che ho donato’, promosso dall’APS Si Può Fare di Offlaga (BS).

La splendida cornice del Vittoriale ospiterà un evento musicale che darà spazio alle testimonianze di educatori, operatori del terzo settore e famiglie, offrendo un’occasione di crescita culturale tesa ad abbattere i pregiudizi sulla disabilità.

Sport, giovani e memoria sportiva

Il 2 agosto la Valle Seriana ospiterà il ‘Campionato Regionale Minienduro‘, manifestazione di motociclismo fuoristrada organizzata dal Moto Club M.G. di Ponte Nossa (BG). Sulla Pista Scalvina si sfideranno giovani atleti e appassionati provenienti da tutta la regione, creando al contempo un’importante ricaduta economica per i settori del commercio e della ricettività locale della Val di Scalve.

Il 9 ottobre a Magreglio (CO) si rinnoverà la grande tradizione del ciclismo con la ‘XXVIII Edizione del Premio Internazionale Vincenzo Torriani’, curata dalla Fondazione Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo.

Organizzato in concomitanza con lo storico passaggio del Giro di Lombardia sul colle del Ghisallo, l’evento premierà i grandi campioni e le personalità di questa disciplina, mantenendo viva la memoria dello storico dirigente sportivo lombardo Vincenzo Torriani.

Per approfondimenti

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