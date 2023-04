Consiglio regionale della Campania, Question Time 3 maggio 2023

Tra le interrogazioni: il tavolo pubblico – privato per la formazione professionale, le elezioni del Consorzio di Bonifica delle paludi di Napoli e Volla, la mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa

‘Il Tavolo pubblico – privato per la formazione professionale – iniziative e risultati’ ad iniziativa della Vice presidente Valeria Ciarambinio, le ‘Elezioni Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla – DPGR n.35/2023. Proroga incarico commissario straordinario’ del capogruppo della Lega, Severino Nappi, le ‘Indagini integrative per la valutazione della qualità dei suoli all’esterno del sito ex deposito fitofarmaci “Agrimonda”, Mariglianella (NA)’ della consigliera Maria Muscarà, gruppo misto, l’‘Accordo per lo snellimento e la velocizzazione delle procedure di erogazione dei fondi relativi alla mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa’ ad iniziativa del consigliere Gennaro Saiello, M5S, la ‘Legge regionale 15 luglio 2020 n.26: ‘Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione’ della Consigliera Roberta Gaeta, Azione, Centro Democratico, Demos, Europa Verde, gli ‘Interventi urgenti per il ‘Ponte Nuovo’ sul Volturno nel Comune di Capua (CE) S.S. Appia’ ad iniziativa del consigliere Alfonso Piscitelli, FdI: sono le interrogazioni che verranno discusse nel Question time che si terrà in Consiglio regionale mercoledì 3 maggio 2023 dalle ore 11:00 alle 13:00.

Destinatari delle interrogazioni sono, rispettivamente, gli Assessori regionali alla formazione professionale Armida Filippelli, all’agricoltura Nicola Caputo, all’ambiente Fulvio Bonavitacola, al lavoro e attività produttive Antonio Marchiello, alle Politiche sociali Lucia Fortini e il Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca.