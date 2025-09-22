Consiglio regionale Campania, seduta 25 settembre 2025

Il Consiglio si riunirà per l’esame del DEFRC 2026/2028

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto dal Presidente Gennaro Oliviero, si riunirà il 25 settembre 2025 dalle ore 13:30 alle ore 15:30 per l’esame del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania, DEFRC 2026/2028, per il triennio 2026/2028, ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e dell’Assessore regionale al Bilancio, Ettore Cinque, e Risoluzione.