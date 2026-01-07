Consiglio regionale Campania: seduta 21/01/2026 per presentare Giunta

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha fissato per mercoledì 21 gennaio 2026, dalle ore 11:00, la seduta del Consiglio regionale della Campania, nella quale sarà presentata la Giunta regionale.

Di seguito, il prosieguo del dibattito sulle linee programmatiche del governo regionale illustrate dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, nella seduta consiliare di insediamento.

Oggi abbiamo insediato la Conferenza dei Capigruppo, domani procederemo con l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza e, nei prossimi giorni, della Giunta delle Elezioni e della Giunta per il Regolamento Interno.