Consiglio regionale Campania, seduta 18 febbraio 2026

All’ordine del giorno la proposta di delibera istitutiva delle Commissioni Speciali e l’elezione del Questore di maggioranza

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi e con la partecipazione del Vicepresidente della Giunta regionale, Mario Casillo, dopo ampia discussione, ha programmato i lavori dell’assemblea legislativa campana ed ha stabilito che essa si riunirà mercoledì 18 febbraio 2026 dalle ore 11:00 alle ore 16:00.

All’ordine del giorno saranno iscritti, tra gli altri punti, la proposta di delibera, ad iniziativa dell’Opposizione, per l’istituzione delle quattro Commissioni Speciali, l’elezione del Questore di maggioranza, il Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2024 e lo Schema di Rendiconto Consolidato con il Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2024, se approvati per tempo dalla competente Commissione ‘Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio’.