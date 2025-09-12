Consiglio regionale Campania, seduta 15 settembre 2025

All’ODG il regolamento di attuazione in materia urbanistica, la delibera per assestamento e verifica degli equilibri del bilancio del Consiglio regionale, il prosieguo delle votazioni per consulta garanzia statutaria, le mozioni per la Palestina

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 15 settembre 2025 dalle ore 15:30 alle ore 18:00 per l’esame del ‘Regolamento regionale di attuazione dell’articolo 43 bis della legge regionale 16/2004. Delibera di Giunta regionale n. 377 del 16 giugno 2025’, in materia urbanistica, della Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 288 del 31 luglio 2025 relativa al ‘Bilancio di previsione del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2025/2027. Assestamento e verifica degli equilibri’, per il prosieguo delle votazioni per le nomina dei componenti della Consulta di Garanzia Statutaria presso il Consiglio regionale della Campania, per la nomina del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, dei componenti, tre membri effettivi e due membri supplenti, nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, denominata ‘Campania Turismo’.

A seguire, sono iscritte all’ordine del giorno le seguenti Mozioni:

Grave carenza di personale presso la UOD 50 07 21 Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Iniziative urgenti per il potenziamento dell’organico’ , ad iniziativa dei Consiglieri Roberta Gaeta e Francesco Picarone; ‘Potenziamento dei servizi offerti dagli ambiti territoriali sociali attraverso l’assunzione di personale stabile’ ad iniziativa della Consigliera Valeria Ciarambino; ‘Attivazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la cirrosi epatica‘ ad iniziativa del Consigliere Tommaso Pellegrino.

Di seguito, la discussione abbinata delle seguenti Mozioni:

‘Condanna degli atti di guerra nella Striscia di Gaza e invito al Governo italiano a sospendere ogni rapporto istituzionale e commerciale con il Governo Israeliano guidato da Benjamin Netanyahu’ ad iniziativa del Consigliere Michele Cammarano ed altri;

‘Iniziative della Regione Campania a tutela dei diritti umani e di protezione della popolazione civile nella Striscia di Gaza’ ad iniziativa del Consigliere Carmine Mocerino;

‘Sostegno alla candidatura dei bambini palestinesi al Premio Nobel per la Pace e per la tutela dei loro diritti fondamentali nella Striscia di Gaza’ ad iniziativa dei Consiglieri Michele Cammarano, Gennaro Saiello e Vincenzo Ciampi;

‘Condanna delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nella Striscia di Gaza, sostegno ad ogni iniziativa diplomatica, nazionale e internazionale, volta ad ottenere un cessate il fuoco umanitario immediato, la liberazione degli ostaggi israeliano, la protezione dei civili e l’ingresso rapido degli aiuti umanitari’;

‘Sospensione di ogni forma di cooperazione accademica tra la Regione Campania e istituzioni pubbliche o private’ ad iniziativa della Consigliera Vittoria Lettieri.

Infine, la Mozione ‘Ritiro del finanziamento all’opera lavori di completamento dell’Asse Viario interquartiere tra Area Stadio, Rione Libertà e Viale Mellusi con annessi parcheggi, deliberata dal Comune di Benevento, a valere sui fondi del piano di coesione e sviluppo per la totale contraddizione con gli obiettivi del piano stesso’ ad iniziativa del Consigliere Luigi Abbate, e l’espressione di gradimento su alcune nomine di competenza della Giunta regionale.