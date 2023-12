Consiglio regionale Campania, question time 6 dicembre 2023

Piano investimento litorale domitio, raccolta sangue AVIS e graduatorie personale sanitario tra le interrogazioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà mercoledì 6 dicembre 2023 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 per il Question Time.

Saranno discusse le seguenti interrogazioni:

– ‘Piano di investimenti di 341 milioni di euro per il Litorale Domizio e le aree interne. Ripristino della funzionalità idraulica dei sottobacini idrografici degli alvi Quindici, Gaudo e Boscofangone’ del Consigliere Giuseppe Sommese, Azione;

– ‘Test di Next Generation Sequencing’ del capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino;

– ‘Legge regionale n.17 del 3 marzo 2020 – gestione dei dati in blockchain’ della Consigliera Roberta Gaeta, Demos;

– ‘Richiesta dettagliata beni in vendita dalla Giano alla regione Campania in merito allo stadio A. Collana di Napoli’ e ‘Violazioni, omissioni e irregolarità sulla raccolta di sangue effettuato presso le emoteche mobili dell’AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue di Napoli’ della Consigliera Maria Muscarà, gruppo misto;

– ‘Problematiche conseguenti alla realizzazione del Comparto Edilizio CPS1 di Salerno. Decisioni consequenziali da adottare a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione al rischio alluvione’ del Consigliere Aurelio Tommasetti (Lega);

– ‘Museo Civico Amendola di Avellino, riconoscimento a istituzione culturale di interesse regionale’ del consigliere Livio Petitto, Moderati e Riformisti;

– ‘Utilizzo delle graduatorie ancora vigenti riguardanti i concorsi pubblici per tutti i profili professionali: sanitari, tecnici ed amministrativi presso le AA.SS.LL. e AA.OO. della regione Campania’ del Consigliere Gennaro Saiello, M5S.