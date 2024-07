Consiglio regionale Campania, question time 3 luglio 2024

Prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale e rinnovo Consiglio Camera Commercio di Napoli tra le interrogazioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese in regime istituzionale e in Alpi nell’anno 2023, il rinnovo del Consiglio camerale della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, sono tra le interrogazioni, presentate, rispettivamente, dai consiglieri Maria Muscarà, gruppo misto, e Cosimo Amente, FdI, che saranno discusse nel Question Time che si terrà in Consiglio regionale della Campania mercoledì 3 luglio 2024 dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Nella seduta, verranno discusse, inoltre, le interrogazioni presentate dalla Consigliera Bruna Fiola, PD, sui chiarimenti sulla mancata attuazione delle misure del Testo Unico del Commercio e quelle presentate dal Consigliere Luigi Cirillo, Azione – PER, sulle criticità del comparto dei pescatori di Torre Annunziata e sulla creazione di una task force per la rimozione urgente dei rifiuti pericolosi e il decespugliamento in urgenza di strade e carreggiate.