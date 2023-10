Consiglio regionale Campania, question time 25 ottobre 2023

Osservatorio ambientale regionale termovalorizzatore Acerra, Breast Unit e contributi pro loco tra le interrogazioni

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà mercoledì 25 ottobre 2023 dalle ore 11:00 alle 13:00 per il Question Time.

La ‘Istituzione dell’Osservatorio Ambientale Regionale del termovalorizzatore di Acerra, ex art.1 L.R. n.19/2023’, la ‘Proroga dell’istanza di regolarizzazione delle occupazioni improprie alloggi ERP’, la ‘Mancata erogazione dei contributi previsti dall’art.25 L.R. n.18 del 2014 in favore delle associazioni campane Pro Loco e dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia’, UNPLI, lo ‘Ambito territoriale di caccia di Benevento, acquisto lepri e fagiani provenienti dall’estero’, ‘Le Breast Unit in Campania’, ‘La situazione del Padiglione ‘C’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ‘Antonio Cardarelli’, l’aggiornamento sul nulla osta alla rimodulazione del Piano di potenziamento e sui fondi stanziati dal Governo per la Regione Campania per gli interventi previsti dall’art. 2 commi 1,2,4 e 5 del D. lgs n. 34 del 19 maggio 2020′ per la riorganizzazione e il potenziamento delle attività in regime di ricoveri e in terapia intensiva e di emergenza, la paventata chiusura dell’emeroteca – biblioteca ‘Tucci’ di Napoli sono le interrogazioni che saranno discusse su iniziativa, rispettivamente, dei Consiglieri Vittoria Lettieri, De Luca Presidente, Francesco Iovino, Italia Viva; Aurelio Tommasetti, Lega, Roberta Gaeta, Demos; Tommaso Pellegrino, Italia Viva, Pasquale Di Fenza, Centro Democratico; Maria Muscarà, gruppo misto, Valeria Ciarambino, gruppo misto.