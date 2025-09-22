Consiglio regionale Campania: question time 24 settembre 2025

Lo stato di attuazione dei progetti DAMA per disabili e la revisione dei criteri di valutazione per gli assegni di cura sono i temi che verranno discussi

Lo stato di attuazione dei progetti DAMA, Assistenza medica avanzata per disabili, in Campania, e l’attivazione della misura dell’assegno di cura quale strumento di sostegno per persone in condizione di non autosufficienza e gravissima disabilità.

Sono i temi oggetto delle interrogazioni presentate, rispettivamente, dai Consiglieri Maria Muscarà, Gruppo Misto, e Tommaso Pellegrino, Italia Viva, che saranno discusse nel Question Time che si terrà in Consiglio regionale della Campania il 24 settembre 2025 dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

La prima, rivolta al Presidente della Giunta regionale campana Vincenzo De Luca, è finalizzata a conoscere le attività messe in campo per l’attuazione, in tutte le province, del progetto DAMA, destinato alle persone con disturbi dello spettro autistico, e si basa

sull’implementazione di un modello organizzativo ed assistenziale caratterizzato dalla individuazione dei bisogni speciali dei pazienti non collaboranti associati alle richieste di intervento clinico, alle tipologie di servizi da assicurare, alle modalità con cui gli stessi devono essere organizzati per assicurarne una adeguata fruibilità

e per

costruire dei percorsi di accesso privilegiati all’assistenza e alla fruizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di soggetti affetti da grave disabilità intellettiva e motoria”

tenuto conto che

con Delibera GRC n. 410 del 27.07.2022, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II è stata individuata quale HUB regionale per l’assistenza medica ospedaliera (prevenzione, diagnosi e cura) di persone con grave disabilità” con il progetto DAMA.

La seconda, indirizzata all’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Lucia Fortini, alla luce delle segnalazioni da parte di

numerosi nuclei familiari, tra cui in particolare genitori di minori affetti da gravi patologie, di criticità nella gestione della misura, a causa di criteri applicati risultati eccessivamente generici e uniformi, senza tenere adeguatamente conto delle differenti esigenze tra bambini, adulti e anziani

e

come emerso anche in recenti incontri presso le ASL e i Piani Sociali di Zona

è finalizzata a chiedere chiarimenti alla Giunta regionale