Consiglio regionale Campania: question time 23 luglio 2025

La bonifica di Agrimonda, il codice di esenzione D99, lo sviluppo turistico della Reggia di Caserta le interrogazioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La ‘Bonifica e messa in sicurezza del sito ex deposito fitofarmaci Agrimonda nel Comune di Mariglianella (NA)’, la ‘Non accettazione della prestazione con codice esenzione D99’, la ‘Attività di promozione e sviluppo turistico della Reggia di Caserta’: sono le interrogazioni che saranno discusse nel Question Time, in programma mercoledì 23 luglio 2025 dalle ore 11:00 alle 13:00 in Consiglio Regionale della Campania.

A presentarle, rispettivamente, il Consigliere Gennaro Saiello, M5S, la Consigliera Maria Muscarà, Gruppo Misto, la Consigliera Maria Luigia Iodice, Partito Socialista Italiano – Campania Libera con De Luca – Noi di Centro – Noi Campani.

La prima è rivolta all’Assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola, le altre due al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.