Consiglio regionale Campania, question time 22 gennaio 2025

Incidenza della robotica nella sanità campana, riduzione del budget AIAS di Avellino, mutualità farmaci CBD tra le interrogazioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

L’incidenza della chirurgia robotica in Regione Campania, la riduzione del 50% delle prestazioni e del budget per il Centro Medico riabilitativo AIAS di Avellino, la mutuabilità dei farmaci CBD, contenenti il principio attivo non psicoattivo della canapa sativa, per soggetti autistici: sono tra le interrogazioni che verranno discusse il 22 gennaio prossimo dalle ore 11:00 alle 13:00 in Consiglio regionale della Campania nella seduta del Question Time.

La prima interrogazione, diretta al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stata presentata dal consigliere Tommaso Pellegrino, Italia Viva, il quale è firmatario anche di altre due interrogazioni sulla irrilevanza paesaggistica del Torrente Cavaiola nel tratto appartenente al Comune di Nocera Superiore, indirizzata all’Assessore regionale all’Urbanistica Bruno Discepolo, e sui tempi di attesa medi presso i centri di riabilitazione convenzionati.

La seconda è stata presentata dal consigliere del Gruppo ‘Moderati e Riformisti’, Livio Petitto, ed è diretta al Presidente della Giunta regionale, così come la terza, a firma della consigliera regionale Indipendente, Maria Muscarà.

Al Presidente della Giunta regionale è, altresì, rivolta l’interrogazione a firma del consigliere di FdI Raffaele Maria Pisacane sulle procedure di conferimento di incarichi di struttura complessa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.