Consiglio regionale Campania, question time 19 gennaio 2024

La chiusura del Pronto Soccorso di Boscotrecase, il rafforzamento dell’organico dei Centri per l’Impiego tra le interrogazioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La chiusura del Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘Sant’Anna e Maria Santissima della Neve’ di Boscotrecase e lo stato di avanzamento delle procedure per il rafforzamento dell’organico dei Centri per l’Impiego, l’accreditamento istituzionale del professionista fisioterapista per l’erogazione di cure domiciliari.

Sono tra le interrogazioni, ad iniziativa, rispettivamente, dei Consiglieri Severino Nappi, Lega, Valeria Ciarambino, gruppo misto, e Tommaso Pellegrino, Italia Viva, che saranno discusse nel Question Time che si terrà il 19 gennaio 2024 dalle ore 11:00 alle 13:00 in Consiglio Regionale della Campania.

Inoltre, saranno discusse le seguenti interrogazioni: le problematiche conseguenti alla realizzazione del ‘Comparto edilizio CPS1 di Salerno’ e le decisioni consequenziali da adottare a salvaguardia della pubblica e privata incolumità per il rischio alluvione ad iniziativa del consigliere Aurelio Tommasetti, Lega, la richiesta dettagliata dei beni in vendita dalla Giano alla Regione Campania in merito allo Stadio Collana di Napoli e l’assistenza sanitaria territoriale presso il Presidio Ospedaliero San Gennaro, ad iniziativa della Consigliera Maria Muscarà, gruppo misto, l’approvazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale regionale per la sclerosi multipla, ad iniziativa del Consigliere Michele Cammarano, M5S, la problematica della ‘microchippatura’ dei cani e le criticità della diagnosi e certificazione dei disturbi specifici dell’apprendimento, DSA, a firma della Consigliera Roberta Gaeta, Demos.