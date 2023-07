Consiglio regionale Campania, mozioni discusse seduta 14 luglio 2023 – 2

Tra le altre, approvate mozioni su ‘Polo della qualità’ di Marcianise, ‘Sblocco cessione crediti superbonus’, ‘UOC cardiologia CTO’, ‘Impianti sportivi parrocchiali ed oratori’

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato le seguenti Mozioni:

– ‘Polo della Qualità’ ad iniziativa del Consigliere Gennaro Oliviero, PD, finalizzata ad impegnare la Giunta regionale a valutare l’acquisizione dell’area denominata ‘Polo di Qualità’, a Marcianise, nata nel 2007 come centro polifunzionale dell’eccellenza della produzione italiana e campana e fallita nel 2010, da parte della Regione Campania

affinché con le sue strutture capienti e moderne possa diventare ‘Polo fieristico della Regione Campania’ in cui far vivere ed esaltare tutte le attività connesse alla creazione e diffusione della bellezza, del buongusto, di valorizzazione del patrimonio storico – artistico – monumentale, l’attrazione di interessi ed investitori internazionali, diffondendo e promuovendo la cultura del territorio e del Made in Italy.

Approvata a maggioranza con l’astensione di FdI.

– ‘Richiesta aumento budget mensile celiaci’ ad iniziativa del Consigliere Pasquale Di Fenza, Centro Democratico, come riformulata a seguito dell’intervento dell’Assessore regionale al bilancio Ettore Cinque, che ha ricordato che il budget è fissato con legge nazionale, a favore delle persone affette da celiachia.

– ‘Sblocco della cessione dei crediti maturati dal Superbonus 110%’ ad iniziativa della Consigliera Valeria Ciarambino, che impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo e la Conferenza Stato – Regioni affinché possa essere valutato lo sblocco della cessione dei crediti maturati dall’accesso alla misura del ‘Superbonus 110%’ anche intervenendo, laddove la legge lo consenta, tramite partecipate statali quali Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti e convocare un tavolo istituzionale, con la partecipazione degli istituti di credito e assicurativi, enti finanziari, società pubbliche partecipate o controllate dalla regione e altri soggetti deputati, finalizzato a valutare il possibile acquisto dei crediti maturati dal Superbonus, approvata a maggioranza, contrari FdI e Lega.

– ‘Problematiche relative all’UOC di cardiologia del CTO’ ad iniziativa del consigliere Gennaro Oliviero, PD, finalizzata ad impegnare il Presidente della Giunta regionale a prevedere un potenziamento dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero CTO, Centro Traumatologico Ortopedico, dell’Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli, prevedendo l’apertura di una Unità Operativa Semplice di Cardiologia preventiva e riabilitativa con n. 8 posti letto e personale medico in numero adeguato ad affrontare le emergenze.

Ciò in quanto la cardiologia del Presidio Ospedaliero CTO è l’unica afferente all’AORN dei Colli ad assistere il pronto soccorso, con sole otto unità di personale medico, che vede un numero crescente di accessi anche di acuzie cardiologiche.

Sul tema è intervenuto il Consigliere Luigi Abbate, Noi di Centro – Noi Campani, sottolineando che occorre intervenire per affrontare complessivamente il Piano Ospedaliero della Regione Campania, approvata all’unanimità;

– ‘Interventi urgenti in materia di adeguamento e manutenzione degli impianti sportivi di parrocchie ed oratori’ ad iniziativa dei consiglieri Antonella Peccerillo, Aurelio Tommasetti, Carmela Rescigno e Severino Nappi, Lega, finalizzata, in attuazione delle leggi regionali 206/2003 e 36/2012, per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari, ad impegnare la Giunta regionale

ad individuare sufficienti risorse economiche e innovative soluzioni applicative volte a favorire un’adeguata manutenzione degli impianti sportivi di parrocchie e oratori su tutto il territorio regionale preservandone l’esistenza e i benefici socio culturali delle attività svolte.

Ha sottolineato Peccerillo:

L’ultimo decreto per destinare risorse agli oratori risale al 2017, ciò testimonia che l’importante tema è stato abbandonato. Auspichiamo, invece, che questi interventi tornino ad essere prioritari e che la nostra mozione sia condivisa da tutti i Consiglieri.

Ha spiegato la Vicepresidente Raia, Pd, che, quindi, ha integrato la proposta, che è stata approvata all’unanimità:

Abbiamo valutato positivamente questa mozione perché su questo tema la Giunta De Luca è già intervenuta.

– ‘Rimozione delle barriere architettoniche in Regione Campania’ ad iniziativa del Consigliere Tommaso Pellegrino, Italia Viva, finalizzata ad impegnare la Giunta regionale ad attivarsi per adottare tutti gli atti e le misure necessarie a dare piena attuazione in Campania alle normative centrali e locali, alle direttive e ai provvedimenti e aiuti gli impegni assunti con enti e associazioni di categoria in merito alla rimozione delle barriere architettoniche sul territorio regionale, ponendo la questione come centrale in ogni intervento legislativo ed amministrativo adottato dalla Regione Campania e vigilando sui restanti Comuni che, ancora, non hanno approvato i Piani di eliminazione delle barriere architettoniche, approvata all’unanimità.

È stata, invece, ritirata la mozione, con l’intento di presentarla, poi, in Commissione come risoluzione, sulla ‘Tutela dei diritti del minore, figlio di una coppia omogenitoriale’ ad iniziativa dei Consiglieri Luigi Cirillo e Salvatore Aversano, +Europa, finalizzata ad impegnare la Giunta regionale ad attivarsi per promuovere e sostenere iniziative per garantire il pieno riconoscimento dei minori nati da coppie omogenitoriali.

Ha detto Cirillo:

La Regione Campania ha patrocinato il Gay Pride, ma occorre fare di più per garantire la tutela dei bambini e della loro stabilità affettiva.

Sul tema la Presidente della VI Commissione, Bruna Fiola, PD, che ha sottolineato:

Il Consiglio deve esprimersi a sostegno di tutti i bambini, non solo di quelli di coppie omogenitoriali, ghettizzandoli

e la Vicepresidente Loredana Raia, PD, che ha invitato Cirillo a discutere il tema in un consesso più ampio.

Infine, il Consiglio ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno della Consigliera Loredana Raia, PD, per esprimere contrarietà sulla norma nazionale che ha ridotto la durata delle graduatorie dei concorsi pubblici.