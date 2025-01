Consiglio regionale Campania: iniziativa ‘Custodi della Memoria’

Il 27 gennaio proiezione del cortometraggio ‘Operazione finale’, di Matteo Notaro

Lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 9:00, in occasione della Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto, nell’Aula del Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, si terrà l’iniziativa, promossa dalla Consigliera regionale Roberta Gaeta, Demos, sul tema: ‘Custodi della Memoria: atti di coraggio a Napoli all’epoca delle leggi razziali’ nel corso della quale verrà proiettato il cortometraggio ‘Operazione finale’, di Matteo Notaro, prodotto dalla Fondazione dell’Avvocatura Napoletana per l’Alta Formazione Forense.

Parteciperanno il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, la Consigliera Roberta Gaeta, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste, il Presidente della Fondazione dell’Avvocatura Napoletana per l’Alta Formazione Forense, Alfredo Sorge, il Presidente dell’Ente Biblioteca di Castel Capuano ‘Alfredo de Marsico’, Luca Zanchini, la Consigliera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con delega alle scuole e alla bioetica, Federica Mariottino, l’autore del cortometraggio, Matteo Notaro, gli attori Domenico Ciruzzi, Alfredo Ciruzzi, Gabriele Gava e Sergio Longhi, gli studenti e gli insegnanti delle scuole superiori napoletane ‘Don Lorenzo Milani’, ‘Antonio Serra’ e ‘Artemisia Gentileschi’.