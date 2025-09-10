Consiglio regionale Campania: esiti question time 10 settembre 2025

I temi discussi: accesso dei medici del 118 al Fascicolo sanitario elettronico, la salvaguardia occupazionale dei lavoratori di Trasnova, la bonifica del sito ex Agrimonda

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

L’accesso dei medici del 118 al Fascicolo Sanitario Elettronico, la salvaguardia occupazione dei dipendenti di Trasnova, la bonifica e messa in sicurezza del sito ex deposito fitofarmaci Agrimonda nel Comune di Mariglianella (NA): sono i temi discussi, stamani, in Consiglio regionale della Campania, nel corso del Question Time, presieduto dalla Vicepresidente, Loredana Raia.

Nonostante la Mozione approvata in merito dal Consiglio regionale il 14 febbraio 2024, ad oggi risulta che i medici del 118 non hanno alcun accesso alle informazioni contenute nel Fascicolo Sanitario Elettronico e questo è gravissimo, tenuto conto che essi sono tenuti ad agire con la massima urgenza, in contesti spesso drammatici, per intervenire in tempi rapidi nel modo più appropriato.

Lo ha detto la Consigliera Indipendente, Maria Muscarà, Gruppo Misto, spiegando i contenuti della sua interrogazione, rivolta al Presidente della Regione Vincenzo De Luca, e alla quale ha risposto, in rappresentanza della Giunta regionale, l’Assessore alle Attività Produttive e al Lavoro, Antonio Marchiello.

L’Assessore Marchiello, tra l’altro, ha spiegato:

Attualmente gli operatori sanitari possono accedere al FSE degli assistiti esclusivamente via web tramite il portale operatori messo a disposizione dal MEF, attraverso la Sogei SpA, tal portale permette l’accesso al FSE anche agli operatori che operano in emergenza, al momento esso consente agli operatori sanitari di consultare i documenti del FSE esclusivamente per i cittadini che abbiano espresso il relativo consenso, come previsto dalle leggi vigenti, nelle more della piena realizzazione del Profilo Sanitario Sintetico, che costituisce un elemento indispensabile per la piena attuazione dell’accesso in emergenza.

Il Consigliere regionale Valeria Ciarambino, Gruppo Misto, firmataria dell’interrogazione, rivolta all’Assessore Marchiello, ha detto:

Cinquantatré lavoratori di Trasnova, azienda che opera per Stellantis nell’ambito della logistica, della movimentazione interna e della spedizione dei veicoli presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco (NA) e gli altri stabilimenti presenti in Italia, rischiano il licenziamento perché Stellantis non intende rinnovare il contratto in scadenza il 31 dicembre prossimo, una perdita occupazionale che va assolutamente scongiurata con un impegno sinergico della Regione Campania, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle rappresentanze sindacali.

L’Assessore regionale alle Attività Produttive e al Lavoro ha detto:

Il tavolo di confronto al MIMIT ci sarà il 30 settembre prossimo. La Regione Campania segue la vicenda con attenzione e ha già più volte manifestato la propria disponibilità per attivare misure di politiche attive per il lavoro per la ricollocazione di questi lavoratori all’interno del programma GOL, con un patto di servizio personalizzato, attività di orientamento specialistico e reinserimento al lavoro, disponibilità che rinnoverà al tavolo ministeriale nel prossimo incontro.

I Consigliere regionale Gennaro Saiello, M5S, nella sua interrogazione rivolta all’Assessore regionale all’ambiente Fulvio Bonavitacola, ha evidenziato :

Una storia infinita quella della bonifica del sito ex deposito di fitofarmaci Agrimonda, colpito da un incendio nel lontano1995, con conseguente contaminazione di acqua e suolo e relativi problemi ambientali e per la salute dei cittadini, che non è ancora giunta a soluzione nonostante la previsione di un finanziamento di due milioni per la bonifica e la messa in sicurezza.

L’Assessore regionale all’ambiente Fulvio Bonavitacola ha detto: