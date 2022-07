Consiglio regionale Campania 18 luglio 2022

Testo unificato per iscrizione persone senza fissa dimora nelle liste assistiti ASL, disposizioni organizzazione Consiglio regionale, istituzione giornata celebrativa radio libere tra le proposte all’ordine del giorno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 18 luglio 2022 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 per l’esame del Testo Unificato ‘Disposizioni per

l’iscrizione delle persone senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) regionali’, della proposta di legge ‘Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale’, della proposta di legge ‘Istituzione Giornata celebrativa delle Radio libere: 28 luglio 1976’, per le nomine dei componenti nel Consiglio di Indirizzo dell’Agenzia regionale per la Promozione del Turismo della Campania, esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale e della comunicazione, del Presidente dell’Osservatorio per l’Economia, e per l’espressione gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale.