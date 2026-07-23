Consiglio Metropolitano Napoli, seduta 24 luglio 2026

Fondi per scuole, strade, cultura, sport e ambiente. All’esame dell’Aula l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.
Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per domani, venerdì 24 luglio, alle ore 10:00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova.
All’ordine del giorno, in particolare, l’applicazione di una quota importante dell’avanzo di amministrazione 2025 sull’esercizio 2026, che si traduce in fondi per scuole, strade, cultura, sport e ambiente.
Di seguito l’Assemblea procederà all’esame della variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026/2028, alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e alla presentazione della Sezione Strategica 2027 del Documento Unico di Programmazione, DUP.
Il Consiglio sarà chiamato, inoltre, alla presa d’atto delle integrazioni apportate al Parco progetti dei Comuni nell’ambito del Piano Strategico.
I lavori termineranno con il riconoscimento della legittimità di una serie di debiti fuori bilancio.
La seduta sarà trasmessa a cura dell’Ufficio Stampa in diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente all’indirizzo https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/.
L’elenco completo dei punti all’ordine del giorno è consultabile all’indirizzo https://shorturl.at/I0rWx.
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