Consiglio Metropolitano Napoli, seduta 24 febbraio 2025

Una manovra da 690 milioni di euro

Acquisito nei giorni scorsi il parere della Conferenza Metropolitana, il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per il prossimo lunedì, 24 febbraio, alle ore 13:00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, per l’approvazione definitiva del Bilancio di Previsione 2025 corredato dei suoi allegati, tra cui i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l’Elenco annuale, il Programma triennale degli acquisti dei beni e dei servizi e la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2025/2027.

La manovra ammonta a circa 690 milioni di euro complessivi. Fondi per strade, scuole, trasporti, occupazione, sviluppo sostenibile e ambiente. Ma anche tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e assetto del territorio.

All’esame dell’Aula, inoltre, l’approvazione dell’aggiornamento annuale del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana di Napoli.

I lavori proseguiranno con il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio.

Punti all’ordine del giorno

La seduta sarà trasmessa a cura dell’Ufficio Stampa in diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente all’indirizzo https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/.