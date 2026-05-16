Consiglio Metropolitano Napoli, seduta 18 e 19 maggio 2026

All’ordine del giorno, in particolare, il Rendiconto della gestione 2025 corredato dei suoi allegati
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.
Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per lunedì prossimo, 18 maggio, alle ore 10:00, in prima convocazione, e per martedì 19, alle ore 11:15, in seconda, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova.
In particolare, l’Assemblea sarà chiamata ad approvare lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2025 e dei relativi allegati.
In allegato l’elenco completo dei punti all’ordine del giorno della seduta.
I lavori saranno trasmessi a cura dell’Ufficio Stampa in diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente all’indirizzo https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/.