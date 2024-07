Consiglio Metropolitano Napoli: fondi per San Carlo. Proposta di Alaia

Riceviamo e pubblichiamo.

Così il Capogruppo della Lega al Consiglio Metropolitano di Napoli, Domenico Esposito Alaia, a margine della seduta tenutasi quest’oggi nell’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova e appena conclusasi.

Alaia ha proseguito:

Ho chiesto, inoltre, che, oltre alla Fondazione Gigli di Nola, vengano sostenute le altre 4 feste analoghe, quella dei Gigli di Brusciano, Casavatore, Barra e Crispano, anch’esse con la loro storia ultracentenaria e con il loro significato antropologico e culturale.

Su queste mie proposte ho registrato l’impegno del Sindaco Gaetano Manfredi a proseguire, con forza, nel solco indicato.

Così come pure abbiamo votato favorevolmente allo stanziamento di 11,2 milioni per interventi sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana: un voto necessario per far sì che gli stanziamenti arrivassero a destinazione, ma è evidente che l’Amministrazione avrebbe dovuto muoversi con maggiore tempestività per consentire di attivare e di ultimare le lavorazioni previste al massimo entro l’estate, per consentire agli studenti di aver accesso ai propri istituti in maniera adeguata all’inizio dell’anno scolastico, previsto per la metà di settembre.