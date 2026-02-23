Consiglio Metropolitano NA: 1 minuto di silenzio per il piccolo Domenico

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

In apertura della seduta del Consiglio Metropolitano di Napoli tenutasi questo pomeriggio nell’aula di Santa Maria la Nova, il Vicesindaco Giuseppe Cirillo ha fatto osservare all’Aula un minuto di silenzio in memoria del piccolo Domenico, il bambino scomparso lo scorso sabato a causa di complicazioni seguite a un delicato trapianto di cuore.

Il Vicesindaco Cirillo, che ha presieduto la seduta, ha affermato:

La perdita del piccolo Domenico lascia un vuoto incolmabile e un senso di profonda ingiustizia.

In questo momento di dolore, a nome mio e dell’intero Consiglio Metropolitano, desidero stringermi in un abbraccio fortissimo alla sua famiglia e all’intera comunità metropolitana.

Non ci sono parole capaci di lenire una sofferenza così grande, ma vogliamo che i suoi genitori sentano la vicinanza, la solidarietà e l’affetto sincero di tutta l’istituzione e della nostra comunità. Non è retorica, ma il cuoricino del piccolo Domenico continuerà a battere in ognuno di noi.