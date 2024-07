Consiglio Metropolitano di Napoli, seduta 30 luglio 2024

All’esame dell’Aula l’assestamento generale e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, oltre a stanziamenti per 53 milioni di euro

Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per domani, martedì 30 luglio, alle ore 10:00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova.

In particolare, l’Assemblea sarà chiamata ad approvare lo schema del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2023 e dei relativi allegati.

All’esame dell’Aula, tra l’altro, la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024/2026, la verifica dello stato di attuazione dei programmi e la presentazione della Sezione Strategica 2025/2026 del Documento Unico di Programmazione, DUP.

Il Consiglio sarà poi chiamato a esprimersi sulla variazione di Bilancio per la copertura della spesa relativa alla stabilizzazione di 19 lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino della Città Metropolitana di Napoli e sullo stanziamento di fondi per diverse finalità: 5,3 milioni di euro per la promozione del territorio, 3,8 milioni per progetti dei Comuni rientranti nel Piano Strategico Metropolitano, 11 milioni e 200mila euro per interventi su edifici scolastici dell’area metropolitana, 32,6 mln come accantonamenti per le funzioni di Sap.Na e 24mila euro per il progetto ‘Coppa Caivano 2024’ da svolgere in collaborazione con il Commissario straordinario di governo per il territorio del Comune di Caivano e i Comuni di Afragola e Cardito.

I lavori proseguiranno con il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio.

La seduta sarà trasmessa a cura dell’Ufficio Stampa in diretta streaming sul profilo ufficiale dell’Ente.

