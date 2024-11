Consiglio Lombardia vota non trattazione pdl suicidio assistito

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Consiglio regionale, esprimendosi con un voto segreto a maggioranza, ha deciso nella seduta odierna di ‘non trattare’ il progetto di legge di iniziativa popolare relativo a

procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito.

La Questione pregiudiziale di costituzionalità, illustrata da Matteo Forte, FdI, e approvata con 43 voti a favore e 34 voti contrari, nessun astenuto e un Consigliere in congedo, dichiara infatti che nel testo del progetto di legge

Ogni qual volta la Corte ha considerato un intervento legislativo in materia – viene precisato – si è rivolta solo e soltanto al legislatore statale, al quale solo spetta il compito di individuare il punto di equilibrio tra autodeterminazione e tutela della vita.

sussistono possibili questioni di legittimità costituzionale per violazione dell’articolo 117 della Costituzione.

Richiamando una specifica sentenza della Corte, si afferma inoltre che si tratta di diritti

la cui tutela non può non darsi in condizioni di fondamentale eguaglianza su tutto il territorio nazionale.

Un concetto, questo, che nella Questione pregiudiziale viene sottolineato e approfondito.

Nel testo del progetto di legge, infatti, vengono individuate alcune ‘invasioni di campo’ in riferimento a materie esclusive dello Stato quali l’ordinamento civile e penale e, appunto, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,

che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale per ragioni imperative di eguaglianza tra tutti i cittadini.

Il relatore Forte, riprendendo alcuni passaggi della Questione pregiudiziale, ha detto:

In ogni caso, ad oggi in Italia non esiste alcun diritto al suicidio medicalmente assistito.

La sentenza 242 del 2019, alla quale fa riferimento il pdl traendone conseguenze sbagliate, si limita infatti ad escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici.

La non punibilità viene riconosciuta quando il paziente è affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili, tenuto in vita con trattamenti di sostegno vitale e sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

La stessa Corte, tornando sulla materia nel 2024, ha precisato che ‘una simile ratio, all’evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure’.